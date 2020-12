Zemi sasniegusi kapsula ar iežu paraugiem no asteroīda Rjūgū

Nelielā kapsula, kuras diametrs ir tikai 40 centimetri, atdalījās no zondes 220 000 kilometru augstumā, iegāja Zemes atmosfērā 120 kilometru augstumā un no desmit kilometru augstumā tai atvērās izpletnis, tikmēr pati zonde, kuras nosaukums tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "Piekūns", drīz pēc tam tika novirzīta jaunā misijā uz citu attālu asteroīdu.

Kapsulas nolaišanās operācijai bija vajadzīga ārkārtīga precizitāte. JAXA paredzamajā nolaišanās apvidū izvietojusi vairākas satelītantenas, lai uztvertu tās raidītos signālus, un meklēšanā izmantos radaru, dronus un helikopterus.

"Hayabusa2" misija tika uzsākta 2014.gada decembrī, 2018.gadā zonde iegāja asteroīda Rjūgū orbītā, nolaida uz tā konteineru ar visurgājējiem un dažādas robotierīces, bet vēlāk ar īpašu lādiņu izsita asteroīda virsmā krāteri, lai iegūtu neskartus iežu paraugus. Zinātnieki cer, ka šie paraugi, kas paņemti zem asteroīda virsmas, varēs sniegt ieskatu Saules sistēmas evolūcijā.

Asteroīdam dots nosaukums Rjūgū, kas senā japāņu pasakā ir pūķu pils okeāna dzelmē.