Sirdi plosošs VIDEO: kucēns atrok sava brālīša kapu, nespējot samierināties ar viņa pāragro nāvi

Pirms dažiem mēnešiem Ķīnas pilsētas Siaņas iedzīvotājs no patversmes paņēma divus suņus. Suņi viens bez otra nevarēja iedomāties savu dzīvi, bet, kad viens no viņiem gāja bojā, otrs kucēns nespēja to pieņemt.