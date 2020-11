Covid-19 garie taustekļi: kā vienas kāzas ASV nogalināja 7 cilvēkus, kuri tās pat neapmeklēja

ASV mediji vēstī, ka ar inficēšanos kāzās, kas notika augustā, saistīti arī uzliesmojumi rehabilitācijas centrā un pat cietumā.

Zināms, ka kāzas notika slēgtā telpā 7. augustā. Lai gan tobrīd bija spēkā 50 cilvēku ierobežojums, kopā ceremonijā piedalījās mazliet vairāk par atļauto cilvēku skaitu, kas rezultējās ar vismaz 177 inficēšanās gadījumiem. Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, šajos gadījumos atklājās saistība ar augusta pasākumu. Šī pasākuma rezultātā miruši septiņi cilvēki, un zīmīgi, ka neviens no upuriem ceremonijā klātienē nepiedalījās.

Jau augustā atklājās, ka pēc šī pasākuma apmeklēšanas 18 cilvēkiem bija pozitīvs Covid-19 tests, kā arī inficējās seši cilvēki, kas kāzas neapmeklēja, bet nonāca kontaktā ar viesiem, pēc kā gadījumu skaits sāka strauji augt.

Šie dati tika apkopoti līdz septembra vidum, proti, mazliet vairāk nekā mēnesi pēc kāzām, līdz ar to ar šo notikumu saistītu inficēšanās un nāves gadījumu varētu būt krietni vairāk, taču šis skaitlis ilustrē, cik gari ir Covid-19 taustekļi. Un šis nav vienīgais gadījums, kad savu artavu Covid-19 izplatībai ASV deva tieši kāzu svinības.

Apkopotās ķēdes datus komentēja arī Veselība departamenta pārstāve Kārena Potsa, sakot, ka notikušais ir lielisks piemērs tam, ko mēs īsti nevēlamies redzēt.

Interesanti, ka kāzu ceremoniju saistība ar dramatisko infekcijas izplatību lielā mērā skaidrojama arī elementāru cilvēku psiholoģiju – tikšanās ar saviem mīļajiem taču nevar būt kaitīga. “Daudzi cilvēki netic, ka jūs patiešām varat inficēties no savas ģimenes locekļiem vai draugiem. Viņi jūtas droši, kad ir kopā ar kādu, ko pazīst,” skaidro Potsa, norādot, ka šī viltus drošības sajūta arī palīdz vīrusam iet uz priekšu.

Arī Latvijā apkopo shēmu ar vīrusa izplatību

Foto: SPKC shēma

Oktobra vidū līdzīgu piemēru tam, cik ātri vīruss izplatās un satīklojas, piedāvāja arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), kad epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā noskaidrojās, kā kādā atsevišķā uzliesmojumā no viena Covid-19 pacienta inficējušies kopumā 109 cilvēki, savukārt divi pacienti miruši.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs skaidroja, ka vienā izglītības iestādē izveidojās sākotnējais perēklis ar 16 gadījumiem, kamēr inficēšanās ar Covid-19 bija konstatēta arī pedagogiem. No šī sākotnējā perēkļa Covid-19 izplatījās tālāk vismaz piecos virzienos - korī, sporta klubā, ģimenēs un divās baznīcas draudzēs.

Pirmā infekcijas ķēde bija, kad Covid-19 izplatījās līdz kādam kora dalībniekam, kā rezultātā saslima vēl divi cilvēki. Tālāk šī ķēde izplatījās līdz citai izglītības iestādei, inficējot vēl vienu personu.

Otrajā gadījumā infekcija izplatījās līdz sporta klubam, kur papildu pirmajam pacientam ar Covid-19 saslima vēl seši cilvēki. No šīs ķēdes tālākā slimības izplatība noveda pie vēl trīs ģimenes locekļu inficēšanās.

Trešajā gadījumā no sākotnējā perēkļa izglītības iestādē caur ģimenes locekļiem tika inficētas divas personas. No šīm divām personām inficējās viens ģimenes draugs, savukārt vēl vienā gadījumā viens no ģimenes locekļiem inficēja uzņēmuma kolēģus - kopumā 34 cilvēkiem tika atklātā saslimšana ar Covid-19. Tomēr tika veikti epidemioloģiskie pasākumi, kā rezultātā tikai divi ģimenes locekļi saslima no minētajiem uzņēmuma darbiniekiem.

Ceturtajā infekcijas ķēdē viens no izglītības iestādē sasirgušajiem inficēja arī divas baznīcu draudzes, kur tika inficēti kopumā desmit cilvēki, no kuriem tālāk inficējās 15 personas pirmsskolas izglītības iestādē, deviņi ģimenes locekļi, kā arī trīs personas ārstniecības iestādē un vēl trīs personas kādā citas pārvaldības iestādē, vēstīja aģentūra LETA.