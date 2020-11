Laboratorijas īpašniece ASV viltojusi vairākus narkotiku testus, tā atņemot vairākām ģimenēm tiesības audzināt bērnus

Pavisam kopumā viņai uzrādītas 16 viltojumu apsūdzības.

Mūra vairākos testos bija norādījusi narkotiku klātbūtni, nemaz nepārliecinoties, vai rezultāts ir patiess.

"Es zinu, ka esmu rīkojusies nepareizi. Es daudz ko esmu savā dzīvē izdarījusi nepareizi. Es atvainojos ikvienam, kuru esmu sāpinājusi. Es tiešām to nedarīju ar nolūku, lai kādu sāpinātu," tiesas sēdē teikusi Mūra, vienlaikus gan nepamatojot, kāpēc testus viltojusi.

Prokurori gan uzskata, ka tas darīts naudas taupīšanas nolūkā. Iegūtos paraugus viņai vajadzēja nosūtīt tālāk uz vēl vienu laboratoriju, kurai bija attiecīgi jāsamaksā par pakalpojumu. Tā vietā viņa sāka viltot rezultātus, vismaz 16 gadījumos norādot, ka narkotiku klātbūtne organismā ir atrasta.

Vairākos gadījumos testu rezultāti bija svarīgi, lai noteiktu, vai vecāki ir spējīgi parūpēties par saviem bērniem.

Ģimenes, kuras cieta no viltoto testu rezultātiem, paudušas neizpratni par sievietes motīviem.

"Es nesaprotu, kādēļ kādam tas būtu jānodara. Man bija sajūta, ka sirds tiek rauta ārā no krūtīm," atminas viena no cietušajām mātēm Greisa Loka, kurai uz trim nedēļām tika atņemts viņas trīs mēnešus vecais bērns. 2017. gada veiktajā pārbaudē tika it kā uzrādīts, ka viņa ir lietojusi metamfetamīnu.

Tikmēr cita cietusī māte Dženifera Seversa tiesā atklājusi, ka viņai bijuši nepieciešami vairāki mēneši, lai pēc nepatiesajiem testa rezultātiem atgūtu savus bērnus.