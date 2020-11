Skotu rakstnieks par savu debijas romānu saņēmis Bukera prēmiju

Romāns "Shuggie Bain" ir balstīts Stjuarta bērnības notikumos, un tā darbība noris 80.gadu Glāzgovā. Romāns vēsta par kāda zēna dzīvi kopā ar māti, kas cīnās ar atkarības problēmām.

44 gadus vecais Stjuarts ir tikai otrais skotu autors, kas pagodināts ar Bukera prēmiju.

Iepriekšējo reizi tas izdevās Džeimsam Kelmanam, kas 1994.gadā uzvarēja ar romānu "How late it was, how late".

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ godalgas piešķiršana šogad tika izsludināta straumēšanas tiešraidē.

Īpašo viesu vidū bija ASV eksprezidents Baraks Obama un Kornvolas hercogiene Kamila, kas norādīja, ka pandēmijas dēļ Bukera balva šogad ir pat svarīgāka nekā parasti.