Kipra paziņo par lokālām Covid-19 karantīnām

Kūrortpilsētās Limasolā un Pafā valsts dienvidos tiks noteikta lokāla karantīna no ceturtdienas līdz novembra beigām.

Veselības ministrs Konstantīns Joannu pavēstīja, ka iebraukšana šajās pilsētās un izbraukšana no tām būs aizliegta, un tajās arī būs spēkā komandantstunda no plkst.20 līdz plkst.5.

Kiprā vasaras lielāko daļu jaunu inficēšanās gadījumu skaits bija mazs, bet tagad ir pieaudzis līdz rekordlieliem trīsciparu skaitļiem dienā. Šis pieaugums ir sācis noslogot veselības aizsardzības sistēmu.

Līdz jūnija beigām Kiprā bija reģistrēti pavisam ap 1000 Covid-19 gadījumu, bet to skaits ir pieaudzis līdz gandrīz 6500 pandēmijas otrajā vilnī, kas tagad pārņem Eiropu.

No 68 hospitalizētajiem Covid-19 pacientiem 49 ir no Limasolas un Pafas. No jaunākajiem astoņiem nāves gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19, septiņi reģistrēti šajās pilsētās.

Limasolā un Pafā tiks slēgtas sabiedriskās ēdināšanas iestādes, kā arī būs aizliegtas pulcēšanās sabiedriskās vietās, tostarp parkos. Pamatskolas turpinās darboties, bet vidējās un augstākās izglītības iestādes darbosies attālināti.

Muzeji, kino un teātri abās pilsētās tiks slēgti, un būs aiziegts arī apmeklēt baznīcas. Tiks slēgti arī lielveikali, frizētavas, skaistumkopšanas saloni un sporta zāles.

Pārējā Kipras daļā līdz novembra beigām būs spēkā komandantstunda no plkst.23 līdz plkst.5, bet bāri, kafejnīcas un restorāni varēs darboties līdz plkst.22.30. Sejas maskas ir obligāti jāvalkā gan telpās, gan ārpus telpām, izņemot mājās.

Kipras Republikā ir oficiāli reģistrēts 6461 inficēšanās gadījums, tai skaitā 165 trešdien, un 33 nāves gadījumi.

Ziemeļkipras Turku Republikā ir reģistrēti 986 inficēšanās gadījumi un pieci nāves gadījumi.