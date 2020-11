Trampa dēli atbalsta tēva apsūdzības par krāpšanos vēlēšanās un aicina izvērst "totālu karu"

Prezidenta vecākais dēls Donalds Tramps juniors tviterī mudināja tēvu izvērst "totālu karu" pret krāpšanos, kas, kā viņš skaidro, saduļķojusi prezidenta vēlēšanas.

Vairāki procesu komentētāji, arī laikraksts "New York Post", šādas izpausmes tviterī skaidro kā skaidru liecību panikai, kas Trampa nometnē iestājusies saistībā ar viņa sāncenša demokrāta Džo Baidena izredzēm gūt uzvaru cīņā par Balto namu.

"Labākais Amerikas nākotnei būtu, ja Donalds Tramps izvērstu totālu karu šo vēlēšanu lietā, atmaskojot visus viltojumus, krāpšanos, mirušos/štatos vairs nedzīvojošos balsotājus, kas ir turpinājies pārāk ilgi," tviterī mudināja Donalds juniors.

Kur ir republikāņi? Parādiet, ka jums ir mugurkauls. Cīnieties pret krāpšanos. Mūsu vēlētāji nekad jums nepiedos, ja būsiet aitas," brīdināja Ēriks Tramps.

"Ir pienācis laiks sakopt šo nekārtību un beigt izskatīties pēc banānu republikas," piebilda prezidenta dēls, paužot sašutumu par to, ka no republikāņu puses "nav pilnīgi nekādas rīcības", konkrēti dažus nosaucot vārdā, arī Dienvidkarolīnas republikāņu senatoru Lindsiju Greiemu, kas parasti ir viens no dedzīgākajiem Trampa sabiedrotājiem.

Viņa jaunākais brālis Ēriks arī vērsās pret partiju, kuru viņa tēvs vismaz teorētiski vada.

Trampa vecākā meita un viena no Baltā nama padomniecēm Ivanka ceturtdien tviterī pauda, ka prezidents "vienmēr ies līdz galam cīņā par šīs dižās valsts smagi strādājošajiem vīriešiem un sievietēm".

Tomēr viņa nav nedz tvītojusi, nedz retvītojusi nevienu no apsūdzībām krāpšanā, ko sociālajos medijos kopš vēlēšanu dienas izplatījuši viņas brāļi.

ASV piektdien turpinās prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšana, un vēlēšanu iznākums ir atkarīgs no rezultātiem vairākos tā dēvētajos izšķirīgajos štatos, kuros pagaidām nav droši prognozējama ne demokrātu kandidāta Džo Baidena, ne pašreizējā Baltā nama saimnieka republikāņa Donalda Trampa uzvara.

ASV telekanālu prognozes liecina, ka Baidens nodrošinājis 253 no 270 elektoru balsīm, kas nepieciešamas, lai kļūtu par prezidentu. Telekanāls "Fox News" un ziņu aģentūra "Associated Press" prognozē, ka Baidens uzvarējis arī Arizonā, kas viņam dotu pavisam 264 elektoru balsis, taču citi mediji attiecībā par iznākumu Arizonā ir piesardzīgāki un gaida turpmākus provizoriskos rezultātus no šī štata.

Savukārt Tramps ir nodrošinājis sev 214 elektoru balsis, un, lai kļūtu par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju, viņam nepieciešams uzvarēt vēl vairākos štatos.