No "Titānika" plāno izcelt vērtīgu vēstures liecību. Daudzi iebilst - vai tas ir ētiski pret mirušajiem?

ASV kompānijai "RMS Titanic Inc" kopš 1993. gada pieder ekskluzīva iespēja izcelt no okeāna dzīlēm lietas, kuras saglabājušās uz nogrimušā "Titānika" klāja. Šoreiz firma vēlas savā īpašumā iegūt "Marconi" telegrāfu, no kura katastrofas brīdī tika raidīts SOS signāls. Pret šādiem plāniem gan strikti iebilst ASV valdība, vēsta BBC.