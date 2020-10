Igaunijā 44 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 4171, bet 2478 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Igaunijā kopumā veikti 246 670 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Iepriekšējā diennaktī veikta 1651 analīze, līdz ar to pozitīvas bijušas 2,7% visu analīžu.

No 44 jaunatklātajiem gadījumiem 13 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, trīs gadījumos inficētā persona atgriezusies no ārzemēm, no tiem divos gadījumos no Krievijas un vienā gadījumā no Francijas, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miris 71 cilvēks.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 21.oktobrī Igaunijā ir 36,72.