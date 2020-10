Hašogi līgava iesūdz tiesā Saūda Arābijas kroņprinci par slepkavības pasūtīšanu

Civilprasībā, kurā kroņprincis apsūdzēts Hašogi slepkavības pasūtīšanā, pieprasītas kompensācijas no viņa un vēl vairāk nekā 20 apsūdzētajiem.

ASV dzīvojušais laikraksta "The Washington Post" līdzstrādnieks Džamals Hašogi, kurš kritizēja Saūda Arābijas režīmu, 2018.gada 2.oktobrī tika nogalināts Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, kur viņš bija ieradies, lai saņemtu laulībām ar Turcijas pilsoni Hatidži Džengizu nepieciešamos dokumentus.

Noslepkavotā žurnālista Džamala Hašogi līgava Turcijas pilsone Hatidže Džengiza. (Foto: EPA/Scanpix)

Saūda Arābija sākotnēji noliedza, ka tai būtu jebkas zināms par to, kas noticis ar Hašogi, bet vēlāk apgalvoja, ka 59 gadus vecais žurnālists konsulātā Stambulā zaudējis dzīvību dūru cīņā, līdz visbeidzot atzina, ka žurnālists nogalināts ar iepriekšēju nodomu pastrādātā slepkavībā.

Saūda Arābijas prokuratūra noliegusi, ka ar Hašogi slepkavību būtu saistīts kroņprincis Mohammeds bin Salmans.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka 15 Saūda Arābijas aģenti devās uz Turciju, lai konsulātā tiktos ar Hašogi. Viņu vidū bija tiesu medicīnas eksperts, izlūkdienesta un drošības dienesta eksperti un cilvēki, kas strādāja kroņprinča birojā.

Turcijas amatpersonas uzskata, ka Hašogi konsulātā tika nogalināts un viņa līķis pēc tam sadalīts gabalos ar kaulu zāģi.

Džengiza un Hašogi dibinātā organizācija "Democracy for the Arab World Now" (DAWN), kas reģistrēta Virdžīnijā, iesniedza prasību ASV apgabala tiesā Vašingtonā. Prasībā minēti vairāki kroņpriņča palīgi un Saūda Arābijas amatpersonas, kas Saūda Arābijā tika tiesāti par Hašogi slepkavību.

Saūda Arābija sauca tiesas priekšā 11 cilvēkus saistībā ar Hašogi slepkavību. Pieciem no viņiem sākotnēji tika piespriests nāvessods, trim - 24 gadu cietumsods, bet pārējie trīs tika attaisnoti. Pēcāk nāvessods tika aizstāts ar 20 gadus ilgiem cietumsodiem.

Civilprasībā teikts, ka kroņprincis, viņa līdzzinātāji un citas personas īstenoja sazvērestību, lai uz visiem laikiem apklusinātu Hašogi, uzzinot par viņa plāniem izmantot DAWN kā platformu demokrātisku reformu veicināšanai un cilvēktiesību atbalstīšanai.

Augustā ASV tiesā prasību iesniedza arī kāda bijusī Saūda Arābijas augsta ranga amatpersona. Prasībā kroņprincis apsūdzēts par slepkavu komandas nosūtīšanu uz Kanādu, lai nogalinātu minēto amatpersonu, kas tur pašreiz dzīvo.

Abas prasības iesniegtas ASV tiesā saskaņā ar likumu, kas ļauj ASV vest tiesvedību pret ārvalstu amatpersonām, kas apsūdzētas par līdzdalību spīdzināšanā vai slepkavībās.