FOTO: bēgot no cietuma pieķerts dāņu izgudrotājs Madsens, kurš zemūdenē noslepkavoja zviedru žurnālisti

Policija apstiprinājusi, ka uz ielas netālu no Albertslundas cietuma ir arestēts vīrietis. Publiski pieejamās fotogrāfijas liecina, ka bēglis ir 49 gadus vecais slepkava Madsens. Vēlāk šo faktu apstiprinājuši arī likumsargi.

Attēlos no notikuma vietas redzami bruņoti policisti, kas aplenkuši vīrieti, kurš izbēdzis no cietuma netālu no Kopenhāgenas.

Dānijas mediji vēsta, ka Madsens pēc notveršanas pateicis, ka viņam ap vidukli piestiprināta bumba. Uz notikuma vietu esot izsaukta specvienība.

Sīkākas detaļas par bēgšanas apstākļiem netiek atklātas.

Zināms, ka Madsens par slepkavību tika notiesāts ar mūža ieslodzījumu, kas Dānijā nozīmē 17 gadus aiz restēm. Tikai šī gada septembrī viņš beidzot atzinies zviedru žurnālistes slepkavībā. Līdz tam viņš bija vairākas reizes mainījis savu liecību un uzstājis, ka notikušais bijis negadījums - Madsena radītajā zemūdenē "Nautilus", žurnālistei uz galvas esot uzkritis lūkas vāks, kā rezultātā sieviete gājusi bojā.

Madsens slepkavībā vaļsirdīgi atzinies žurnālistam Kristianam Linnemanam, kurš dokumentālās filmas ietvaros intervējis notiesāto vīrieti. Slepus veicot sarunas ierakstu, Linnemans Madsenam pajautājis, vai viņš nogalināja Vallu laikā, kad viņa intervijas nolūkos viesojās viņa zemūdenē. "Jā," atbildējis Madsens.

"Tā ir mana vaina, ka viņa nomira," teica notiesātais uzņēmējs. "Tā ir mana vaina, jo es pastrādāju noziegumu. Tā visa ir mana vaina. Vainīgais ir tikai viens, un tas esmu es," atzinies Madsens. Intervija ar slepkavu gatavota "Discovery Networks Denmark" producētajai dokumentālajai filmai.

Kas notika ar Kimu Vallu?

Zviedru žurnāliste Kima Valla pēdējo reizi dzīva redzēta tieši uz Madsena radītās zemūdenes "Nautilus" 2017.gada 10.augustā.

Pusstundu pēc došanās ceļā 40 tonnas smagā un 18 metru garā zemūdene nogrimusi. Zviedrijas mediji ziņoja, ka zemūdenes īpašnieku izglāba kāda privāta laiva, taču žurnāliste, kura todien uz zemūdenes klāja atradusies, lai izveidotu par to materiālu, pazuda bez vēsts.

10 dienas pēc tam, kad tika paziņots par sievietes pazušanu, Kopenhāgenas krastos tika atrasts viņas sadalītais rumpis. 2017.gada oktobrī jūrā atrastas arī pārējās sievietes ķermeņa daļas, tostarp rokas, kājas un galva.

Lai gan dāņu uzņēmējs apgalvoja, ka žurnālistes nāvi izraisījis zemūdenes lūkas vāks, kas uzkritis uz viņas galvas, autopsijā netika fiksēti galvaskausa lūzumi, kas izslēdza šādu versiju. Tā vietā brūces konstatētas uz sievietes ribām un dzimumorgānu apvidū. Vēlāk apsūdzētais mainījis savu versiju par notikušo, apgalvojot, ka zviedru žurnāliste mirusi pēc saindēšanās ar oglekļa monoksīdu. Madsens tiesā stāstījis, ka vēlāk “apglabājis” žurnālisti jūrā.

Turpinoties lietas izmeklēšanai, prokurors tiesā iesniedzis arī cieto disku, kas, iespējams, piederējis Pīteram Madsenam. Cietā diska glabātos video materiālos redzamas šausminošas ainas ar sieviešu spīdzināšanu, dedzināšanu un galvas nogriešanu.