Slovākijā masveida Covid-19 testus palīdzēs veikt līdz 8000 karavīru

Bezprecedenta projektā tiks iesaistīti visi pieejamie karavīri, policisti un ugunsdzēsēji, pēc valdības ārkārtas sēdes pavēstīja aizsardzības ministrs Jaroslavs Nadjs.

Premjerministrs Igors Matovičs sacīja, ka bijušas "garas un dedzīgas debates" par to, vai testēšanai jābūt obligātai, tomēr galīgais lēmums nav ticis pieņemts.

"Lai šis pasākums būtu sekmīgs, mums ir nepieciešama lielākā iespējamā līdzdalība," viņš sacīja.

Alternatīva ir valsts mēroga stingrā karantīna, piebilda premjers.

Izmēģinājuma testēšana notiks no piektdienas līdz svētdienai epidēmijas vissmagāk skartajos reģionus, bet turpmāka testēšana notiks no 30.oktobra līdz 1.novembrim un no 6. līdz 8.novembrim.

Testēšanas komandas vadīs bruņotie spēki, un tajās būs arī policisti un mediķi.

Kopš pandēmijas sākuma Slovākijā apstiprināti 29 835 inficēšanās gadījumi ar Covid-19 vīrusu, reģistrēti 88 ar Covid-19 saistīti nāves gadījumi.