Tramps no Covid-19 ārstēts ar "embriju kokteili"

Straujo atlabšanu Tramps skaidro ar savu lūgumu ārstiem cita starpā izmantot eksperimentālu antivielu kokteili, ko izstrādājusi farmācijas kompānija "Regeneron Pharmaceuticals". Zāles vēl aizvien ir izmēģinājuma stadijā un nav saņēmušas oficiālu atļauju no ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes.

Nīderlandes nedzimušie bērni

Tramps iedarbību raksturo kā “īstu brīnumu”. Baltā nama galvenais ārsts Šons Konlijs apliecina, ka pirmo REGN-COV2 porciju prezidents saņēma 2. oktobrī, kad sajutās slikti un steidzīgi bija nogādāts kara Valtera Rīda hospitālī Vašingtonas piepilsētā.

"Regeneron Pharmaceuticals" norāda, ka kokteilim vajadzīgās molekulas sintezējas kāmju olnīcās un ražošanā izmanto arī no cilvēka embrionālajiem audiem iegūtas šūnas. Ja precīzāk, šūnu grupa HEK 293T ir iegūta no nieru audiem, kuru izcelsme ir embriji no 70. gados Nīderlandē veiktiem abortiem.

Pēdējās desmitgadēs šīs šūnas iesauktas par nemirstīgām, jo turpina dalīties laboratorijas apstākļos. Dažādu preparātu radīšanai speciālisti izmanto arī ģenētisko modifikāciju.

Pašā preparātā nav embriju šūnu

"Regeneron" pārstāvji informē, ka daudzas laboratorijas ASV un citās valstīs izmanto šīs šūnas, lai ražotu vīrusu pseidodaļiņas – vīrusiem līdzīgas struktūras, kas satur koronavīrusa olbaltumvielu. Tādējādi var pārbaudīt, cik iedarbīgas pret vīrusu ir dažādas antivielas. Divas no tām izmantotas Trampa kokteilī un iepriekš testētas ar embrionālo šūnu palīdzību.

"Regeneron" uzsver, ka gatavs preparāts nesatur embriju šūnas, bet izmantotās jau dažas desmitgades glabājas laboratorijas apstākļos un piedzīvojušas daudzas izmaiņas.

“Jūs varat formulēt to, kā vien tīk, bet šūnu 293Т komplektus, kas ir mūsu rīcībā šodien, nevar uzskatīt par embriju šūnu daļām, un citos preparātos mēs arī neizmantojam embriju šūnas,” saka "Regeneron" pārstāve Aleksandra Bovija.

Ar ētiku nekādu problēmu

Tramps pēc izveseļošanās vairākkārt paudis, ka pēc viņa prasības "Regeneron" eksperimentālo kokteili apstiprinās oficiāli un tas būs pieejams bez maksas katram amerikānim.

Tramps šogad janvārī kļuva par pirmo ASV prezidentu, kurš piedalījies ikgadējā maršā Vašingtonā par abortu aizliegumu, viņa administrācija arī iestājas pret jebkādiem pētījumiem, kas izmanto šādi iegūtus audus un šūnas. Pērn Baltais nams noteica šādu aizliegumu Nacionālajam veselības institūtam.

Taču ar minēto preparātu Tramps nekādas ētiskas problēmas nesaskata un jau atradis atrunu. Prezidenta administrācijas politika neparedz aizliegumu izmantot audus, kas pirms pagājušā gada 5. jūnija jau bija farmācijas kompāniju rīcībā, TV kompānijai CBS norādījis Baltā nama pārstāvis.

"Regeneron" jau vērsusies ar lūgumu izsniegt atļauju REGN-COV2, kaut arī preparātam nav veikta trešā klīnisko izmēģinājumu fāze.