Bēgot no gūsta bordelī, brits gandrīz zaudē roku

"Viņa roka izskatījās tā, it kā būtu salauzta, visur bija griezumi," žurnālistiem atklāja viens no iedzīvotājiem.



Policija vēsta, ka ziņa par to, ka cietušais rokā nesis nocirstu ekstremitāti, neatbilst patiesībai. Likumsargu rīcībā ir informācija, ka vīrietis aizbēdzis no bordeļa, kur viņš ticis sists un turēts ieslodzījumā.



Aizdomās par viņa nolaupīšanu tika aizturēti divi vīrieši un notiek izmeklēšana. Policija uzskata, ka tas bijis "viens" incidents un nākotnē nekas tāds neatkārtosies.

