Lukašenko pauž apņēmību varu neatdot

"Gribu jums vīru valodā pateikt, lai mums nebūtu tā, ka kaut kas netiek pateikts līdz galam. Man bieži pārmet to, ka "viņš varu neatdos". Pareizi pārmet. Mani tauta ne jau tāpēc izraudzījās. Tāpat arī jūs - jums pieder šī vara, esat tās nesēji," Minskā iepazīstinot ar jauno ģenerālprokuroru, sacīja līderis.

"Vara netiek dota tāpēc, lai to paņemtu, pamestu un atdotu," viņš piebilda.

"Deviņdesmito gadu vidū tā (vara) mētājās dubļos, pret to slaucīja kājas. Tāpat kā pret jums - tiem, kam bija uzpleči. Daudzi no jums šo posmu atceras. Un es negribu, lai Baltkrievija atgriežas šajā laikā. Tāpēc neviens neuzdrošināsies iemest varu dubļos, kā viņi to prasa," rezumēja Lukašenko.

Baltkrievijā jau mēnesi turpinās masu protesti pret 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu.

Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, kamēr opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska tikai 10,1%.

Taču opozīcija, pamatojoties uz liecībām par nepieredzēti plašiem pārkāpumiem, apgalvo, ka šie rezultāti ir viltoti.

Vēlēšanu rezultātus atteikusies atzīt arī ES un citas rietumvalstis.

Krievija ir paudusi atbalstu Lukašenko, un viņš tuvākajā laikā gatavojas doties vizītē uz Maskavu.