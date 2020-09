Sieviete, kurai pilnībā uzticas Lukašenko: viņas norādēm klausa visi

Slavenie kadri, kuros Aleksandrs Lukašenko staigā pa Minskas centru ar automātu rokās un viņu pavada dēls Nikolajs specvienības ekipējumā, pirmo reizi tika publicēti Telegram kanālā "Pul pervogo". Šis resurss ir kļuvis par vienu no galvenajiem informācijas avotiem pasaules medijiem par to, ko domā un dara Lukašenko milzīgās politiskās krīzes laikā Baltkrievijā. Par Telegram kanāla saturu rūpējas Lukašenko preses sekretāre - 36 gadus vecā Natālija Eismonte, par to pārliecināti visi baltkrievu žurnālisti, ar kuriem runājuši Meduza.io korespondenti.

“Diktatūra - tas jau ir mūsu zīmols,” tā Eismonte izteikusies par savu pieeju prezidenta tēla veidošanā jau 2019. gadā - vienīgajā savā kā ierēdnes lielajā intervijā, kuru sniegusi Baltkrievijas valsts televīzijas kanālam ONT.

Tajā pašā sarunā Eismonte uzsvēra, ka viņai kā prezidenta administrācijas darbiniecei ir pienākums “domāt vienā tonalitātē ar prezidentu” - taču vienlaikus būt piesardzīgai, zinot, ka “katrs mans vārds un pat, iespējams, dažkārt mans skatiens tiek pētīts ar mikroskopu”.

Tālāk rakstā lasi - kas ir Natālija Eismonte, un kāda ir viņas loma Lukašenko politikā: