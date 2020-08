Baltkrievijā ziņo par vairāku žurnālistu aizturēšanu

Kā pavēstījusi Baltkrievijas Žurnālistu asociācija, akreditācija anulēta raidsabiedrību ARD, “Deutsche Welle”, BBC, ziņu aģentūru AP, AFP un "Reuters“, AFP, raidstacijas "Radio Brīvība" un citu mediju pārstāvjiem.

Baltkrievijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Anatolijs Glazs norādījis, ka akreditācija atsaukta "pēc Baltkrievijas Republikas Drošības padomes Starpresoru informācijas drošības komisijas pieprasījuma", bet nav minējis konkrētu žurnālistu skaitu, uz kuriem attiecināts šis lēmums.

Kā izteikusies Baltkrievijas opozīcijas kandidāte prezidenta vēlēšanās Svetlana Tihanovska, kas šobrīd uzturas Lietuvā, žurnālistu akreditācijas anulēšana ir vēl viens apliecinājums prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma morālajam bankrotam.

"Mani ļoti satrauc ziņas no Minskas par to, ka režīms atsauc rietumu mediju žurnālistu akreditāciju un izraida žurnālistus no Baltkrievijas," viņa uzsvērusi. "Ja tā ir patiesība, tas uzskatāms par vēl vienu apliecinājumu, ka šis režīms ir morāli bankrotējis un vienīgais ceļš, kā tas centīsies noturēties pie varas, ir iebiedēšana."

Tomēr Tihanovska izteikusi cerību, ka šādai taktikai nebūs panākumu.

Vācijas mediji vēsta, ka Baltkrievijas drošības spēki pie viesnīcas aizturējuši trīs ARD pārstāvjus, kas naktī noturēti milicijas iecirknī. No rīta viņi atbrīvoti, un divi Krievijas pilsoņi, ARD uzņemšanas grupas locekļi, izraidīti uz Krieviju, bet producents, kas ir Baltkrievijas pilsonis, pirmdien stāsies tiesas priekšā, ziņo Vācijas reģionālā raidsabiedrība WDR.

Krievijas vēstniecība Baltkrievijā savukārt paziņojusi, ka akreditācija anulēta arī diviem krievu žurnālistiem, kas pārstāv aģentūru "Associated Press".

Jau ziņots, ka ceturtdien Minskā protesta akcijas laikā tika aizturēti vairāk nekā 50 žurnālisti. Kā paziņojis Krievijas vēstnieks Minskā Dmitrijs Mezencevs, 28.augustā "Baltkrievijas tiesībsargājošās iestādes Minskā veikušas pārbaudi, lai noskaidrotu vairāku šobrīd republikas teritorijā strādājošu ārvalstu plašsaziņas līdzekļu darbinieku personību".

Četri Krievijas žurnālisti atstājuši Baltkrievijas teritoriju un ieradušies Krievijā, vēsta šīs valsts mediji.

Jūlija beigās Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko jau piedraudēja, ka ārvalstu mediju žurnālisti var tikt izraidīti no Baltkrievijas. Viņš norādīja, ka Ārlietu ministrijai būtu jāanulē akreditācija žurnālistiem, kuri "aicina cilvēkus uz maidaniem".

Kā tagad skaidro neatkarīgais Baltkrievijas portāls "Tut.by", žurnālistiem, kuriem anulēta akreditācija, vairs nav tiesību veidot reportāžas, bet par šā aizlieguma pārkāpumu viņiem draud naudassodi vai tehnikas konfiskācija. Tiesa gan, izdevums norāda, ka ir mediji, kas jau vairākus gadus sekmīgi strādā bez akreditācijas, piemēram, Polijas telekanāls "Belsat", bet tā darbiniekiem piespriestie naudassodi ik gadu pārsniedz simttūkstoš dolāru.

Runājot par to, kur tagad varētu iegūt informāciju Rietumu plašsaziņas līdzekļi, kuru žurnālistiem atsaukta akreditācija, portāls atgādina, ka Baltkrievijas drukātajiem medijiem šobrīd ir problēmas ar iespiešanu un izplatīšanu, bet vairāki interneta izdevumi bloķēti, toties visai brīvi pašlaik Baltkrievijā jūtas Krievijas kanāla "Russia Today" žurnālisti.

Vēl gan nav bloķēts arī pats "Tut.by" un "Onliner.by", protams, darbojas valsts kontrolētie mediji un pastāv arī sociālie tīkli, kuri gan nenodarbojas ar rūpīgu publicējamās informācijas pārbaudi.