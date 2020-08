Deandželo izdevās aizturēt vien 2018. gadā, kad DNS analīzes atklāja viņa saistību ar vairākiem noziegumiem.

Jūnijā vīrietis noslēdza darījumu ar apsūdzību un atzinās 13 slepkavībās, tādā veidā izbēgot no nāvessoda. Tāpat viņš atzina savu vainu viņam inkriminētajās izvarošanās, laupīšanās un citos noziegumos, kas tika paveikti ilgstošā laika posmā.

Dzirdot cietušo liecības, asaras valdīt ir grūti. (Foto: VIA REUTERS)

Prokurore Anna Marija Šūberte tikmēr vīrieti raksturoja kā “sociopātu darbībā”. “Tas ir cilvēks, kurš necik neciena citu cilvēku tiesības, neciena likumu, neizjūt līdzjūtību, empātiju vai nožēlu. Tas ir cilvēks, kuram vienkārši nav sirdsapziņas vai dvēseles,”

Mediji vēsta, ka Deandželo sev piespriesto sprieduma tekstu noklausījās, nebilstot ne vārda un neizrādot nekādas emocijas. Taču pirms sprieduma pasludināšanas viņš piecēlās kājās no sava ratiņkrēsla, noņēma sejas aizsargmasku un paziņoja: “Es klausījos visas jūsu liecības, katru no tām, un es no sirds lūdzu piedošanu visiem, kam esmu nodarījis sāpes.”

Cerību jelkad nonākt brīvībā Deandželo nav, jo tiesa viņam piesprieda 11 mūža ieslodzījumus bez tiesībām uz priekšlaicīgu atbrīvošanu, kā arī vēl 15 mūža ieslodzījumus par noziegumiem, kuros tika pielietots ierocis. “Kad cilvēks pastrādā zvērīgu noziegumu, viņu vajag izolēt tā, lai viņš nekad nevarētu sāpināt nevainīgus cilvēkus,” izteicās tiesnesis.

Spriedumu noziedzniekam nācās nolasīt universitātes aktu zālē, jo bija nepieciešama milzīga telpa, lai varētu satilpināt visus upuru radus un cietušos.

Notiesātais visās sēdēs piedalījās, sēžot ratiņkrēslā, taču apsūdzības puse nupat publiskojusi video no viņa cietuma kameras, kur var redzēt, kā savas dienas vada Deandželo. Neraugoties uz cienījamo vecumu, viņš vingro, kā arī visādi kāpelē, lai veiktu uzkopšanas darbus savā kamerā.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Deandželo strādāja par policistu divās Kalifornijas mazpilsētās, bet 1979.gadā tika atlaists.

Izmeklējot sērijveida noziegumus, varasiestādes jau sen pieļāva, ka vainīgais, iespējams, izgājis militāru apmācību vai strādājis tiesībsargājošās iestādēs, jo labi mācēja apieties ar ieročiem un spēja tik ilgi izvairīties no notveršanas.

Vairāki no šiem noziegumiem tika pastrādāti laikā, kad Deandželo strādāja par policistu, taču aizdomās turamo lokā viņš nokļuva tikai pēc pēdējās ielaušanās atkārtotas izmeklēšanas, pārbaudot nozieguma vietā atrastu DNS paraugu.

Noziegumu atkārtota izmeklēšana sākas 2016.gadā, kad ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) izsludināja 50 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt notvert aizdomās turamo.

Sabiedrības uzmanību slepkavības atkal piesaistīja, pateicoties rakstnieces Mišelas Maknamaras romānam "I’ll Be Gone in the Dark". Autore nomira 2016.gadā, nepabeidzot darbu pie grāmatas, bet viņas vīrs noalgoja citu rakstnieku, kas pabeidza Maknamaras iesākto.

Sakramento apgabala šerifs Skots Džouns norādīja, ka grāmata palīdzējusi tikt pie jauniem pavedieniem noziegumu izmeklēšanā, bet tieši nav novedusi pie aizdomās turamā aizturēšanas.