Nofilmētajos kadros redzams, ka Lukašenko izkāpj no helikoptera un viņam rokās ir automāts, bet mugurā uzvilkta bruņu veste. Pēc visa spriežot, tas bija kalašņikova automāts, kam nebija aptveres.

Lukašenko turēja rokās kalašņikova automātu, bet tam nebija aptveres. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sākumā viņš nevēlas, lai viņam seko apsargs un bravūrīgi paziņo, lai liek viņu mierā, bet pēc tam jautā: „Tur neviena nav, ja?” Droši vien ar to viņš domāja protestētājus, kuri līdz tam laikam jau bija sākuši virzīties prom no prezidenta rezidences.



Sociālo tīklu lietotāji pamanīja kādu zīmīgu detaļu. Blakus Lukašenko nebija viņa dēls Koļa, kurš parasti visur pavada savu tēvu. Tomēr vēlāk no helikoptera izkāpa jauns cilvēks, kurš pilnībā ietērpies militārā formā un arī viņam ir ierocis.

Minskā svētdien simtiem tūkstošu cilvēku pa pilsētas galveno ielu - Neatkarības prospektu - devās protesta gājienā, pieprasot Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos.

Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti. Daudzu valsts uzņēmumu strādnieki streiko.

Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem vēlēšanās Lukašenko, kurš ir pie varas kopš 1994.gada, ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti, un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Eiropas Savienības valstis neatzīst vēlēšanu rezultātus.