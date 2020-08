No Tēgeles lidostas, kur Navaļnijs no Krievijas tika nogādāts ar nevalstiskās organizācijas"Cinema for Peace" nolīgto medicīnisko lidmašīnu, uz "Charite" viņš tika transportēts Bundesvēra reanimācijas automobilī.

Aleksejs Navaļnijs tiek nogādāts Berlīnes Universitātes klīnikā "Charite". (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Medicīniskā lidmašīna, ar kuru Navaļnijs tiek pārvests ārstēšanai uz Vāciju, Berlīnes Tēgeles lidostā nosēdusies plkst.8:47 (plkst.9:47 pēc Latvijas laika).

Lidmašīnu politiķa pārvešanai nolīgusi nevalstiskā organizācija"Cinema for Peace", bet viņa ārstēšanu uzņēmusies Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

Lidmašīna ar Alekseju Navaļniju tikko nosēdusies Berlīnē. (Foto: EPA/Scanpix)

Navaļnija stāvoklis pēc pārvešanas no Krievijas ir "stabils", laikrakstam "Bild" pavēstījis "Cinema for Peace" vadītājs Jaka Biziļs.

Krievu mediķi, kas iepriekš liedza Navaļnija transportēšanu, piektdienas vakarā beidzot piekrita viņa pārvešanai uz Vāciju, ko pieprasīja gan politiķa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Aleksejs Navaļnijs ar ātrās palīdzības mašīnā ticis nogādāts līdz pašai lidmašīnai. (Foto: AP/Scanpix)

Iepriekš lidmašīna ar komā esošo Krievijas opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju sestdienas rītā izlidojusi no Sibīrijas pilsētas Omskas uz Vāciju, paziņoja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša. "Lidmašīna ar Alekseju izlidojusi uz Berlīni," tviterī ierakstījusi Jarmiša.

"Liels paldies visiem par atbalstu. Cīņa par Alekseja dzīvību un veselību tikai sākas un jānoiet vēl daudz, taču tagad vismaz ir sperts pirmais solis," viņa piebildusi.

Медицинский самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин https://t.co/kJVWJFOtwL — Медиазона (@mediazzzona) August 22, 2020

Jau ziņots, ka piektdienas vakarā Omskas slimnīcas ārsti tomēr atļāva Navaļniju pārvest ārstēšanai uz Vāciju, lai gan iepriekš to bija lieguši, apgalvojot, ka to neļaujot Navaļnija veselības stāvoklis.

"Vācu brigāde uzskatīja Navaļniju par transportējamu, bet tobrīd mēs izlēmām šo jautājumu uzskatīt par priekšlaicīgu," pavēstīja Omskas slimnīcas galvenā ārsta vietnieks Anatolijs Kaļiņičenko.

17 Foto Pie Omskas slimnīcas ieradušies Alekseja Navaļnija paši tuvākie cilvēki +13 Skatīties vairāk

"Tā kā ir radinieku lūgums par transportēšanu, viņi uz sevis uzņemas risku, mēs neiebilstam," sacīja Kaļiņičenko.

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā.

11 Foto Navaļnijam pēc saindēšanās nonākot komā, ļaudis Krievijā ar plakātiem izgājuši ielās +7 Skatīties vairāk

Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Sibīrijas pilsētas Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Jarmiša pavēstījusi, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, kuru iegādājies Tomskas lidostas kafejnīcā, un izteikusi pieņēmumu, ka opozicionārs ticis tīši saindēts.

Šobrīd Navaļnijs atrodas komā un ir pieslēgts mākslīgās elpināšanas aparātam.

Piektdienas rītā no Vācijas pēc Navaļnija izlidoja medicīniskā lidmašīna.

Ceturtdienas vakarā par lidmašīnas nosūtīšanu pavēstīja vācu nevalstiskā organizācija "Cinema For Peace". Tās vadītājs Jaka Biziļs informējis, ka Navaļnija ārstēšanu ir gatava uzņemties Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

Tomēr Omskas slimnīcas galvenais ārsts piektdienas rītā paziņojis, ka Navaļnija stāvoklis ir nestabils un ka viņš nav transportējams.

Saistītās ziņas Omskas slimnīca atļauj Navaļniju transportēt uz Vāciju Krievu mediķi noliedz, ka Navaļnijs būtu saindēts Navaļnija līdzgaitnieks: politiķa organismā atrasta inde, kas apdraudējusi arī apkārtējos

Politiķa pārvešanu uz slimnīcu ārpus Krievijas pieprasīja gan viņa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Jarmiša pauda viedokli, ka aizliegums pārvest Navaļniju uz citu slimnīcu apdraud viņa dzīvību.

Preses sekretāre uzsvēra, ka tā esot sazvērestība pret cilvēka dzīvību, kuru ar varasiestāžu sankciju īsteno ārsti.