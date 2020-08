Ģimene nekavējoties pārcēlās uz citu māju, kad selfijā pamanīja, kas slēpjas aiz viņu mugurām

Augustā Elisa skatījās bildes, kuras nesen bija fotografējusi ar savu tālruni. Un, ja lielākā daļa izraisīja patīkamu nostalģiju, viens kadrs viņu pamatīgi pārbiedēja. Kopīgajā ģimenes fotogrāfijā viņa pamanīja biedējošu siluetu, kas slēpjas aiz viņu mugurām. Neskatoties uz to, ka māmiņa bija visai skeptiska, viņa nespēja izskaidrot dīvaino ēnu, kas parādījusies fonā, jo tur nekad mūžā nekas nav stāvējis.

Ģimenes jautrajā selfijā iekļuva arī kāds nelūgts viesis. (Foto: Facebook)

"Kādu nakti es skatījos savas fotogrāfijas un pēkšņi nodomāju: "Kas tas ir?" Siluets uzreiz piesaistīja manu uzmanību. Aizsūtīju fotogrāfiju māsai, pajautājot, ko viņa par to domā. Viņa attēlam pamainīja kontrastus un padarīja to spožāku, tad arī es visu skaidri varēju saskatīt," raksta Elisa.



"Es saskatīju mazu meiteni ar gariem matiem, kura kaut ko tur rokās. Tas mani ļoti nobiedēja. Pateicu vīram, ka tiklīdz to ieraudzīju sajutos slikti. Šeit acīmredzami kaut kas nav kārtībā," turpina Elisa.

Elisas māsa pagaišināja attēlu, lai varētu labāk saskatīti mistisko siluetu. (Foto: Facebook)

Sieviete stāsta, ka vairums cilvēku, kuriem viņa parādījusi attēlu ar mistisko figūru, secinājuši, ka tajā noteikti ir kaut kas biedējošs.



Ieraugot dīvaino siluetu, Elisa nekavējoties sāka atcerēties par neizskaidrojamiem starpgadījumiem, kas notikuši ģimenes mājā. Šis mazās meitenes spoks tam likās loģisks izskaidrojums.



"Es atceros, ka grūtniecības laikā ļoti slikti gulēju. Es gulēju gultā, kamēr vīrs gulēja blakus, bet vienā brīdī es pamanīju, kā televizors ieslēdzas pats no sevis. Arī mana dēla rotaļlietas reizēm pašas ieslēdzās. Tas mani ļoti kaitināja. Un man bieži šķita, ka kāds uz mani skatās, bet, kad es pagriezos, tur neviena nebija," atceras Elisa.

Elisa ar vīru un dēlu. (Foto: Facebook)

Elisa stāsta, ka viņai šī māja nekad nav patikusi un ģimene jau kādu laiku domājusi par pārvākšanos. Fotogrāfija ar tajā redzamo spoku viņiem devusi jaunu motivāciju. Drīz pēc tam ģimene sapakojusi mantas un pārcēlusies uz jaunu dzīvokli, kur dzīve uzlabojusies. Sieviete apgalvo, ka viņas dēls naktīs labāk guļ, lai gan vecajā istabā viņš bieži bez redzama iemesla histēriski raudāja, vēsta "Mirror".