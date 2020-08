Sociālajos tīklos publicēts baiss VIDEO no Minskas centra, kurā policijas furgons notriec protestētāju

78 Foto Minskā pēc prezidenta vēlēšanām notiek masu protesti +74 Skatīties vairāk

Nofilmētajos kadros redzams, ka transportlīdzeklis lielā ātrumā brauc garām pūlim un notriec vienu cilvēku, kurš stāvēja uz ceļa.



Viņam palīgā steidzas citi cilvēki, bet policisti uz to reaģēja, metot gaismas un trokšņa granātas. Neskatoties uz to, protestētāji spēja cietušo aizvilkt prom no ceļa.

Policijas furgons notriec protestētāju. (Foto: EPA/Scanpix)

Jauns.lv jau vēstīja, ka tūkstošiem cilvēku svētdienas vakarā izgāja galvaspilsētas Minskas ielās pēc oficiālās balsotāju aptaujas rezultātu izziņošanas, ka vēlēšanās ar teju 80% balsu uzvarējis līdzšinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko.

Viņa spēcīgākā sāncense Svetlana Tihanovska ierindojusies otrajā vietā ar 7%, liecina oficiālās aptaujas aplēses.



Minskas centrā protestētāji pulcējās līdzās piemineklim, kur bija izvietoti vairāki simti specvienību policistu ar vairogiem.



Policija protestētāju pūlī raidīja trokšņa granātas un tad devās demonstrantu virzienā, lai tos izkliedētu. Daudzi protestētāji laukumu pameta bēgot, bija redzams radio "Brīvība" video tiešraidē.

Daži Tihanovskas atbalstītāji naktī uz pirmdienu Minskā rīkoja neoficiālas uzvaras svinības.



Pēc oficiālās balsotāju aptaujas rezultātu parādīšanās, kas uzvaru solīja Lukašenko, Tihanovska sakāvi atzīt atteicās.

Vairāki neatkarīgie pētījumi liecina, ka Tihanovska atrodas vadībā.



Oficiālā vēlēšanu komisija vairākas stundas pēc iecirkņu slēgšanas rezultātus nebija publicējusi.



Minskā un citās valsts pilsētās svētdienas vakarā sākoties protestiem, Tihanovska aicināja uz mieru un mudināja drošības struktūras atturēties no vardarbības.

"Es vēlos atgādināt policijai un armijai, ka viņi ir daļa no mūsu sabiedrības," sacīja opozīcijas kandidāte. "Es zinu, ka Baltkrievijas tauta rīt pamodīsies jaunā valstī."



Kā pirmdien tviterī pavēstīja starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija "Amnesty International", tās darbinieki Minskā redzējuši "sešu trokšņa granātu pielietošanu un to, kā pūlī tiek raidīti šāvieni (visticamāk, gumijas lodes)".



No sadursmju vietas ar ieslēgtām sirēnām aizbraukuši vismaz seši ātrās palīdzības auto.



Atbilstoši oficiālās ziņu aģentūras "Belta" publicētajiem balsotāju aptaujas rezultātiem, Lukašenko saņēmis 79,7% balsu, bet Tihanovska - 6,8%.



Aptaujas gaitā iztaujāti 12 000 balsstiesīgo, bet aptuveni 30% atteikušies atbildēt.



Kā liecina neatkarīgie pētījumi, Tihanovska saņēmusi 71% balsu, bet Lukašenko - tikai 10%.