Šobrīd Lietuvā Covid-19 ir apstiprināts 2231 cilvēkam, atveseļojušies 1668, no koronavīrusa valstī kopumā miris 81, bet 13 Covid-19 inficētajiem nāves cēlonis bijis cits, par aktuālo situāciju ziņo Lietuvas institūcijas. Pagājušajā diennaktī slimība nav prasījusi jaunus upurus.

29 no jaunajiem gadījumiem konstatēti Kauņas rajonā, 4 Viļņas, 3 Klaipēdas, bet viens saslimušais ir Panevēžas rajona iedzīvotājs, vēstī Lietuvas mediji.

10 no sasirgušajiem, pēc sākotnējās informācijas, ir inficējušies pēc kontakta ar Covid-19 slimnieku, sešu personu inficēšanās apstākļi vēl nav noskaidroti. Vēl 17 saslimšanas gadījumi ir saistīti ar vīrusa uzliesmojumu Kauņas transporta uzņēmumā, no kuriem pirmais ir bijis ieceļotājs no Ukrainas, un viņš attiecīgi inficējis pārējos.

Turklāt pagājušajā diennaktī Lietuvā konstatēti vēl četri ievestie gadījumi no Polijas, Maltas, Meksikas un Vācijas.

