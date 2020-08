"Izrādās, ka klaburčūskas spēj peldēt," tā puisis nosaucis savu video, kas pāris dienu laikā savācis jau 44 tūkstošus "like". Video var redzēt, ka viņš iegremdē roku duļķainā ūdenī un baro zivis, kuras nekavējoties lielā daudzumā sapulcējas ap pārtiku. Tāds notikums nevarēja noritēt nemanīts, tāpēc barošanas ballītei pievienojās arī čūska, vēsta "Lad Bible".

Par laimi, puisis tika cauri ar nelielu izbīli. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pamanījis plēsoņu, puisis aši izvilka roku no ūdens un veikliem soļiem atlēca no krasta, bet trīcošā kamera liecināja, ka viņš ir pamatīgi pārbijies. Puisis neievēroja dubļainā ūdens galveno noteikumu – nekad tajā nelikt rokas. Tomēr "Reddit" lietotāji pamanīja, ka tā nav klaburčūska, bet vietējais zalktis, kas nepavisam nav bīstams



Zinātāji norādīja, ka puiša reakcija bija adekvāta un pietiekoši veikla. Klaburčūskas nedzīvo ūdeni, bet peldēt mīl divas citas bīstamas čūskas – mokasīnčūska un bedrgalvas čūska. Bieži vien zalkšus sajauc ar klaburčūskām un tos nogalina, lai gan sastopot čūsku, labāk to neaiztikt. Un nekādā gadījumā nevajag likt rokas neskaidrā ūdenī.