Noskaidrots, kas ir mistiskās sēklas, kuras daudzi saņēmuši sūtījumos no Ķīnas

ASV mediji vēstī, ka šobrīd identificētas 14 dažādas sēklas, tostarp sinepes, kāposti, garšaugi, piemēram, piparmētra, rozmarīns, lavanda, salvija, kā hibiski un rozes. Līdz ar to amatpersonas secinājušas, ka, visdrīzāk, šie sūtījumi ir nekas cits kā nu jau pazīstamā krāpšanas shēma, kad cilvēki saņem dažādus sīkus sūtījumus, kurus patiesībā nekad nav pasūtījuši. Šādas shēmas tiek veiktas ar mērķi pēc tam ievietot viltus atsauksmi par preci un tās piegādi, lai veicinātu pārdošanas rādītājus.

ASV Lauksaimniecības departaments šobrīd ievāc saņemtos sūtījumus un turpina pārbaudīt to saturu, lai noskaidrotu, vai tajos ir kas tāds, kas varētu atstāt ietekmi uz vidi un lauksaimniecību ASV.

Tomēr amatpersonas vienlaikus aicina cilvēkus nestādīt šīs sēklas.

Plānie, gaiši pelēkie iesaiņojumi ir marķēti ar etiķeti, kas, šķiet, nākuši no Sudžou pilsētas, kas atrodas rietumos no Šanhajas. To saturs norādīts kā rotaslieta, piemēram, gredzens vai auskars. Tomēr iekšpusē atrodas caurspīdīgs plastmasas maisiņš ar sēklām.

Ķīnas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis Vangs Venbins pagājušajā nedēļā apstiprināja, ka uzlīmes ir viltotas, un paziņoja, ka Pasaules Pasta savienība "stingri" aizliedz sēklu sūtīšanu un saņemšanu pa pastu.

"Ķīnas Pasts ir sazinājies ar ASV Pastu par šo viltoto pasta sūtījumu atgriešanu, lai varētu veikt izmeklēšanu," viņš piebilda.

Zināms, ka šos sūtījumus saņēmuši cilvēki 50 štatos, kā arī kaimiņvalstī Kanādā, tāpat Lielbritānijā un citviet pasaulē.

ASV Lauksaimniecības departaments aicinājušas ikvienu, kurš saņēmis nepasūtītu sēklu komplektu, nekavējoties sazināties ar valsts augu pārvaldes amatpersonu vai valsts dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienesta darbiniekiem.

"Lūdzu, saglabājiet sēklas un iesaiņojumu, ieskaitot pasta sūtījuma etiķeti, līdz kāds no jūsu valsts lauksaimniecības departamenta sazinās ar jums un snieg tālākus norādījumus," sacīja amatpersonas.