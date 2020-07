Polija izstāsies no Stambulas konvencijas, jo tā satur ideoloģiskus nosacījumus

Viņš sestdien reportieriem pavēstīja, ka Stambulas konvencija satur "ideoloģiskus nosacījumus", kurus Polijas valdošie konservatīvie "nepieņem un uzskata par kaitīgiem".

Pēc Zjobro teiktā, konvencija grauj vecāku tiesības, liekot skolām izglītot bērnus par dzimuma identitāti.

Zjobro piebilda, ka Polijas juridiskā sistēma sniedz sievietēm pietiekošu aizsardzību pret vardarbību.

Viņš sacīja, ka pirmdien viņa ministrija iesniegs Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijai oficiālu lūgumu sākt izstāšanās procesu no konvencijas.

Polija Stambulas konvenciju parakstīja 2012.gadā, bet 2015.gadā ratificēja.

Konvenciju 2011.gadā Stambulā pieņēma Eiropas Padome nolūkā apkarot vardarbību ģimenē.

Tā stājās spēkā 2014.gadā, un Eiropas Savienība (ES) to parakstīja 2017.gada jūnijā. Taču konvenciju joprojām nav ratificējušas sešas bloka dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Bulgārija, Čehija, Slovākija un Ungārija. To nav ratificējusi arī Lielbritānija, kas janvārī izstājās no ES.

Tā dēvētā Stambulas konvencija ir pirmais šāda veida starptautisks dokuments - valstīm, kas to ratificē, jāievēro visaptveroši juridiski saistoši standarti, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, aizsargātu upurus un sodītu vainīgos.