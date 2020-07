Soctīklu lietotāji vēlas atklāt dīvaino pūces uzvedības noslēpumu, kas ar spārniem apskāvusi baļķi

Tradicionāli pūces vienmēr tikušas uzskatītas par gudrības un zināšanu simbolu, tāpēc jebkuras dīvainas putna darbības tiek uztvertas īpašai saasināti. Tas noticis ar pūci vārdā Kalulu, kura mitinās Japānas parkā "Fuji Kachoen".

Putns bija nogūlies uz baļķa, apskaujot to ar spārniem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Putns bija nogūlies uz baļķa apskaujot to ar spārniem. Neviens no šīs pozīcijas viņu nespēja iztramdīt, pat ne parka darbinieks, kurš vēlāk publicēja video ar dīvaino pūces uzvedību.



Soctīklos video ātri guva 390 tūkstošus skatījumu un vairāk nekā 28 tūkstošus "laiku". Soctīklu lietotājus pārsteidza relaksētā Kalulas uzvedība un vienaldzība pret apkārt notiekošo. Visi vēlējās noskaidrot, kāpēc pūce tā uzvedas. Komentāros daudzi sāka izteikt dažādus pieņēmumus, kuru vidū bija gan smieklīgi, gan ļoti ticami varianti, vēsta "Bored Panda".

Pūce Japānas parkā. (Foto: Instagram)

"Tas ir mans baļķis, ļoti īpašs baļķis. Nē, uz tā nedrīkst sēdēt, nē, to nedrīkst aiztikt. Mans un vienīgi mans baļķis!" Ironiski komentēja Glowdaddy.



"Tas izskatās pēc pūces jogas," rakstīja Forever We the North.



"Viņa droši vien mēģina atvēsināties," komentēja Catlady6000.



Sociālo tīklu lietotāja Steisija Millere pastāstīja, ka pie mājas bieži baro putnus. Katru reizi atlidojot dažādas putnu sugas. Putni bieži šādi atpūšas, izplešot spārnus uz viņas verandas. Sieviete novērojusi, ka šādās reizēs parasti ir sauss laiks bez lietus, tāpēc Steisija uzskata, ka putni šādi mēģina nepārkarst. Droši vien putni un tostarp arī pūces mīl sauļoties un sasildīt spalvas.