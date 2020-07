Foto ar kāmīti, kurš izplānoja drosmīgu bēgšanas plānu, padarījusi viņu par interneta slavenību

Pūkainais nindzja nebija tikai vienkārši izkļuvis no būrīša. Dzīvnieks bija uzrāpies pa sienu, atbalstoties pret to ar savām mazajām ķepiņām. Tad ieradās arī saimniece ar kameru. Izmisuma akts tika iemūžināts, bet kāmja drosmīgais plāns izgāzās. Juko dzīvnieku ievietoja atpakaļ būrītī. Saimniece apgalvo, ka Kuro arī agrāk mēģinājis bēgt, bet iekarot augsto sienu nolēmis pirmoreiz, vēsta "The Sun".



Neskatoties uz to, ka bēgšana neizdevās, kāmis ieguva milzīgu slavu. Tvīts guvis vairāk nekā 670 tūkstošus "laiku", bet ar to dalījušies 183 tūkstošus reižu. Soctīkla lietotāji nebeidz vien jokot un apbrīnot drosmīgo kāmīti. Dzīvnieku salīdzina ar Žanu Klodu van Dammi, Tomu Krūzu un zirnekļcilvēku. Cilvēki apbrīno viņa fizisko formu un norādīja saimniecei, ka kāmītis pelnījis lielāku mājokli.

Dzīvnieks bija uzrāpies pa sienu, atbalstoties pret to ar savām mazajām ķepiņām. (Foto: Twitter)

"Nekad neesmu redzējis tik muskuļotu kāmīti," rakstīja Maguro_Maznaga.



"Toma Krūza reinkarnācija," jokoja blue_blue_drop.



"Šis mazulītis pirms bēgšanas ir cītīgi trenējies," atzīmēja Hatashitasan.