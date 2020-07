Grieķija pieprasīs iebraucējiem no Bulgārijas uzrādīt negatīvu Covid-19 testu

Grieķijas vienīgais robežšķērsošanas punkts, kas pašreiz atvērts tūristiem, ir uz robežas ar Bulgāriju, un to katru dienu šķērso tūkstošiem cilvēku, galvenokārt no Balkāniem. "Visiem, kas iebrauc nesvarīgu iemeslu dēļ, no 14.jūlija būs obligāti jāuzrāda negatīvs testa rezultāts," paziņoja valdības preses pārstāvis.

Bulgārijā ceturtdien tika reģistrēti 240 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir jauns rekords.

Arī Rumānija ceturtdien ziņoja par lielāko inficēto skaitu 24 stundās kopš pandēmijas sākuma, proti, 614 jauniem Covid-19 gadījumiem.

Pēdējās nedēļās saslimušo skaits audzis arī Serbijā, kur notiek vardarbīgi protesti pret ierobežojumiem, kas noteikti cīņā ar pandēmiju.

Grieķijā pēc reģionālo lidostu atvēršanas starptautiskajiem lidojumiem 1.jūlijā tūristu iecienītajās vietās reģistrēti vairāki inficēšanās gadījumi.

Evijas salā šonedēļ Covid-19 testi tika veikti gandrīz 90 serbu tūristiem, jo diviem atpūtniekiem bija konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu.