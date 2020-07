Igaunijā ar Covid-19 saslimuši vēl 8 cilvēki, Lietuvā trīs jauni gadījumi

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2011.

No aizvadītajā diennaktī apstiprinātajiem astoņiem gadījumiem divos gadījumos inficēšanās notikusi no dienu iepriekš atklāta infekcijas avota. Vienā gadījumā inficēšanās notikusi darba vietā, vienā gadījumā inficēšanās atklāta pirms plānveida medicīniskās operācijas, vienā gadījumā inficēšanās notikusi ģimenē, vēl vienā gadījumā vīrusa nēsātājs ieradies no ārzemēm. Vēl divos gadījumos inficēšanās avots nav atklāts.

Izveseļošanās apstiprināta 1427 cilvēkiem.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 69 cilvēki.

Igaunijā pavisam veiktas 111 028 analīzes nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Trešdien veikta 481 analīze.

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta trim cilvēkiem, ceturtdien paziņojis Nacionālais sabiedrības veselības centrs.

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta kopumā 1857 cilvēkiem.

1554 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Pagājušajā diennaktī veiktas 3993 analīzes, bet pavisam Lietuvā veiktas 451 987 analīzes.

Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši 79 cilvēki , bet vēl 11 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Pagājušajā diennaktī slimība nav prasījusi jaunus upurus.