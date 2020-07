Vīrietis no Igaunijas ar nepilsoņa pasi jau vairāk nekā 3 mēnešus dzīvo un netiek prom no Manilas lidostas

Jehvi pilsētas iedzīvotājs Romāns Trofimovs jūlija sākumā savā “Facebook” kontā publicēja paziņojumu: “Esmu no Igaunijas. Vairāk nekā 100 dienas atrodos Manilas starptautiskajā lidostā. Vajadzīga jebkāda palīdzība, lai tiktu no šejienes prom.”

Par Trofimova gadījumu Igaunijas Ārlietu ministrija jau bija informēta iepriekš un jau meklēja veidus, kā savu pavalstnieku atgādāt mājās.

No Igaunijas vīrietis izlidoja 12. martā, bet tajā pašā dienā kaimiņvalstī tika ieviesta ārkārtējā situācija, savukārt Filipīnās to ieviesa 15. martā un tā ir spēkā aizvien. Trofimovs Manilā ieradās 20. martā ar reisu no Taizemes, un visu šo laiku viņš atrodas lidostas ēkā bez iespējas doties prom. Vīrietis gadu bija krājis naudu un plānojis savu ceļojumu uz Āziju, cerot tur padzīvot vairākus mēnešus.

Izrādās, ka Trofimovu Filipīnās neielaida, jo viņš šķitis “nepārliecinošs”, viņam nebija rezervēta viesnīca, nezināja, kur dzīvos, un lidostas amatpersonām šķita, ka viņam nav naudas. Saskaņā ar Filipīnu deportācijas noteikumiem, Trofimovs varēja doties prom vai nu ar tiešo reisu vai ar pārsēšanos, ko īstenotu viena un tā pati aviokompānija, taču 80 dienu garumā no Manilas vispār netika veikti nekādi lidojumi.

Atsākoties aviosatiksmei, Trofimovs vairākas reizes atteicās lidot. Igaunijas amatpersonas pieļauj, ka iemesls ir tas, ka biļetes bijušas ļoti dārgas.

Tikmēr Filipīnu amatpersonas atņēma vīrietim pasi un nodeva to lidsabiedrības “AirAsia” rīcībā, jo tā viņu atveda uz valsti un tai arī jādomā, kā viņu dabūt prom. Igaunijas amatpersonas pieļauj, ka visa šī problēma varēja arī nenotikt, ja Trofimovam būtu parastā pase, nevis pelēkā, kādu nēsā valsts nepilsoņi. Amatpersonas neizslēdz, ka filipīnieši šādu dokumentu pārāk bieži neredz, kas, iespējams, radīja visu šo jucekli.

Vīrietis par savām gaitām daudz informējis sociālajos tīklos, cenšoties pievērst arī lielo plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Viņš pārmetis Igaunijas varasiestādēm, ka tās neko nedara, lai viņam palīdzētu. Tāpat vīrietis pauda, ka viņam ir invaliditāte un veselības stāvoklis tikai pasliktinās, jo viņš nesaņem pilnvērtīgu uzturu, nevar iziet saulē un svaigā gaisā.

Tagad igauņu oficiālā puse pieļauj, ka drīz šim stāstam pienāks gals, jo tiek meklēti risinājumi, ka vīrieti atgādāt mājās.