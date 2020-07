Indijā traģiski beidzas kāzas, kuru neredzamais viesis bijis SARS-CoV-2 vīruss

Kopumā pēc kāzām, kas pirms divām nedēļām tika aizvadītas Bihāras štatā, pārbaudīti 400 cilvēki. Visi, kuriem konstatēta Covid-19 infekcija, tika nogādāti ārstniecības iestādē.

Vietējais ierēdnis Surendra Kumars pavēstījis, ka 26 gadus vecais līgavainis saslimis jau pirms 15.jūnijā notikušajām kāzām, bet nav veicis Covid-19 testu. Neskatoties uz slikto pašsajūtu, viņš ar automašīnu mērojis vairāk nekā 1000 kilometru garu ceļu, lai apprecētos. Pirms precībām viņu apraudzījis ārsts, tomēr koronavīrusa tests viņam netika veikts.

Lai gan līgavainis gribējis atcelt kāzas, viņa ģimene uzstājusi, ka tas nav pieļaujams, jo tādā gadījumā tiktu zaudēti lieli finanšu līdzekļi.

Līgavaiņa stāvoklis pēc svinībām strauji pasliktinājies. Ģimene viņu steigšus nogādājusi tuvējā slimnīcā, bet viņš miris vēl pirms uzņemšanas ārstniecības iestādē. Tā arī nav tapis skaidrs, vai vīrietis miris no jaunā koronavīrusa, jo viņa ķermenis kremēts, pirms notikusi masveida testēšana.

Joprojām turpinās mirušā vīrieša un kāzu viesu kontaktpersonu apzināšana. Ne visi no inficētajiem bijuši kāzu viesi. Vairāki no viņiem saslimuši pēc tam, kad kontaktējušies ar kādu no kāzu apmeklētājiem. Lielākajai daļai slimība noritējusi asimptomātiski. Līgava un mirušā vīrieša vecākiem Covid-19 netika konstatēts.

Lai gan pašreiz Indijā kāzas drīkst apmeklēt līdz 50, bet bēres līdz 20 cilvēkiem, šajās kāzās bija pulcējušies 300 cilvēki, savukārt bērēs no jaunā līgavaiņa atvadījās 200 cilvēki. Sākta izmeklēšana par sociālās distancēšanas pārkāpumiem.