Misisipi likumdevēji atbalsta atteikšanos no konfederātu emblēmas štata karogā

Attiecīgo likumprojektu štata Pārstāvu palātā un Senātā atbalstīja abu partiju pārstāvi, un tam atbalstu izteicis arī štata gubernators Teits Rīvss.

"Ja viņi šajā nedēļas nogalē nosūtīs man likumprojektu, es to parakstīšu," pirms balsojuma paziņoja Rīvss.

Likumprojekts paredz izveidot komisiju jauna karoga izstrādei, nosakot, ka tajā jāatsakās no konfederātu emblēmas, taču jāiekļauj frāze "In God, We Trust" ("Mēs ticam Dievam").

Jaunā karoga projekts tiks nodots apstiprināšanai pavalsts pilsoņu referendumā.

Ja pilsoņi jauno karogu noraidīs, tad komisija izstrādās citu tā versiju, ko pēc gada nodos atkārtotam referendumam.

Pašreizējais Misisipi karogs, kas apstiprināts 1894.gadā, sastāv no trim horizontālām svītrām - zilas, balts un sarkanas, bet tā kreisajā augšējā stūrī ir konfederātu pilsoņkara laika kaujas standarts - sarkans kvadrāts, ko diagonāli krusto divas zilas līnijas ar 13 baltām zvaigznēm.

Misisipi ir pēdējā ASV pavalsts, kuras karogā vēl saglabājusies atsauce uz Konfederāciju, kuru izveidoja dumpīgie dienvidu štati, 1861.gadā sākoties pilsoņkaram.

Dienvidnieku sakāve pilsoņkarā cita starpā noveda pie verdzības atcelšanas.

Otrs štats, kas visilgāk saglabāja konfederātu emblēmu savā karogā, bija Džordžija, kura jaunu karogu apstiprināja 2001.gada janvārī.

Taču Misisipi pilsoņi dažus mēnešus vēlāk noraidīja sava karoga nomaiņu.

Debates par konfederātu simbolu izmantošanu atkal saasinājušās pēc melnādainā Džordža Floida nāves policijas aizturēšanas operācijas laikā, kas izsaukusi plašus protestus un grautiņus visā valstī.