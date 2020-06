Nozares pārstāvji ziņo, ka šobrīd tiek saņemti vairāki ziņojumi par svaiga laša piegāžu atcelšanu no Norvēģijas.

Bailes no laša sākās pēc tam, kad uz kāda produktu dēlīša lielākajā Pekinas pārtikas tirgū atrasts Covid-19 vīruss un visi trīs cilvēki, kuri pirmie saņēmuši pozitīvu testa rezultātu, bija apmeklējuši šo tirgu.

Pēc tam amatpersonas uzsāka plašu testēšanu, atklājot vairākus desmitus saslimšanas gadījumu.

Ķīnas amatpersonas medijiem stāstījušas, ka uzliesmojums sākās, jo, iespējams, Ķīnā tika ievesta inficēta gaļa vai jūras veltes. “Testos noskaidrots, ka vīruss nācis no Eiropas. Sākotnējais novērtējums ir tāds, ka tas [uzliesmojums] saistīts ar importu. Tomēr nav skaidrs, no kurienes vīruss nācis. Tas varētu būt no inficētām jūras veltēm vai gaļas, vai arī tas sācies no cilvēkiem, kuri bija tirgū,” skaidroja amatpersonas.

Tam, ka vainojams būtu Norvēģijas lasis, netic Espens Naktads, kurš vada Norvēģijas cīņu pret koronavīrusu. “Man ir mazliet grūti iedomāties, kā lasis var aizvest koronavīrusu uz Ķīnu,” viņš sacīja.

Lai arī kāda būtu patiesība, ķīnieši tagad baiļojas pirkt Norvēģijas lasi. Tas aizvākts no daudzu veikalu plauktiem, vēstī "The Local".

Jau vēstīts, ka Ķīnas galvaspilsētas Pekinas varasiestādes pirmdien īstenoja ārkārtas soļus centienos apturēt jaunu kornavīrusa uzliesmojumu, reaģējot uz 75 inficēšanās gadījumiem, kas ir saistīti ar vienu pārtikas vairumtirdzniecības tirgu.

Pekinā slēgtas visas sporta un izklaides vietas iekštelpās.

Kā žurnālistiem pavēstīja pilsētas administrācija, visur jāpastiprina sabiedrisko vietu dezinficēšana un uz laiku jāslēdz sporta un atpūtas vietas iekštelpās, kā arī jāpastiprina temperatūras mērīšana cilvēkiem.

Varasiestādes noteikušas izolācijas režīmu vairākām apkaimēm, kā arī uzsākušas vērienīgu testēšanas un izsekošanas programmu.

Veselības jomas varasiestādes pirmdien paziņoja par 49 jauniem inficēšanās gadījumiem visā valstī, un 36 no tiem ir Pekinā, kur ar Sjiņfadi tirgu saistīts klasteris raisījis bažas par otru inficēšanās vilni.

Testi veikti vairāk nekā 10 000 cilvēku, arī Sjiņfadi tirgus strādniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un visiem, kas tirgu apmeklējuši pēdējo nedēļu laikā.

Amatpersonas norādījušas, ka plāno veikt testus 46 000 cilvēku, kas dzīvo šajā rajonā, bet striktas izolācijas prasības noteiktas 21 galvaspilsētas apkaimē.

Vairākas pilsētas ieteikušas saviem iedzīvotājiem nedoties uz Pekinu.

Cilvēku skaits, kas šobrīd Ķīnā slimo ar Covid-19, ir 177, un tas ir augstākais skaits kopš maija sākuma. Divu sasirgušo stāvoklis ir smags.

Sjiņafadi ir lielākais Ķīnas lauksaimniecības preču vairumtirdzniecības tirgus transakciju apjoma ziņā, un tas galvaspilsētai nodrošina 90% svaigo augļu un dārzeņu.