Miris dziednieks, kurš indiešus no Covid-19 sargāja ar bučošanas tehniku, bet inficējās pats

Pašpasludinātais svētais vīrs bijis melnās maģijas praktizētājs no Ratlamas rajona. Viņš saviem sekotājiem apgalvoja, ka var viņus izārstēt, skūpstot rokas, vēstī “Vice”.

Ratlamas rajona amatpersonas medijam skaidroja, ka vīrietim tika veikts Covid-19 tests pēc tam, kad viņam parādījās smagi saslimšanas simptomi, un drīz vien viņš nomira. Izsekojot kontaktus, atklājās, ka pozitīvs tests ir vēl septiņiem viņa ģimenes locekļiem, kā arī 13 sekotājiem.

Tikmēr Ratlamas policijas pārstāvis Gauravs Tivari medijiem stāstīja, ka izdevies atklāt vismaz 50 cilvēkus, kuri nonāca saskarsmē ar brīnumdari. Vēl 150 cilvēki, kurus vīrietis bija apciemojis, ievietoti karantīnā.

Amatpersonas skaidro, ka cilvēki ignorēja valdības kampaņas, kas vērstas pret šādām praksēm, un devās pie dziednieka, meklējot māņticīgus paņēmienus, kā pasargāt sevi un izārstēties.

“Pēc šī incidenta mēs atklājām, ka daudzi cilvēki medicīnisko palīdzību meklēja no šādiem babām [tā Indijā dēvē dažādus spirituālus cilvēkus]. Mēs norīkojām izmeklēšanas grupu un identificējām aptuveni 20 babas, kuri tagad norīkoti karantīnā,” skaidro amatpersonas.

Jaunā koronavīrusa uzliesmojuma laikā daudzi babas nonākuši likumsargu uzmanības lokā par to, ka piedāvā viltus ārstēšanas metodes, piemēram, talismanus, kas pasargās no vīrusa. Pendžābas štatā 40 000 cilvēku no 20 ciemiem norīkoti ievērot karantīnu, jo tur uzdarbojies viens reliģiskais sludinātājs, kuru uzskata par vīrusa “superizplatītāju”.

Šobrīd Indijā ir vairāk nekā 332 000 apstiprinātu Covid-19 gadījumu, bet dzīvību zaudējuši aptuveni 10 000 cilvēku, kamēr vairāk nekā 170 000 atveseļojušies.