Lielbritānijā tirgo elektronisku amuletu pret 5G stariem

Ražotāji apgalvo, ka šis verķis, kas atgādina parastu zibatmiņu, darbojas ar “kvantu oscilāciju” un, pateicoties “portatīvam hologrāfiskam katalizatora nanoslānim, aizsargā māju un ģimeni”. Tas “sabalansē un pārdala kaitīgās frekvences, kas rodas no elektriskās miglas, kuru ģenerē tādi aparāti kā klēpjdatori, bezvadu telefoni, Wi-Fi, planšetes utt.”. Nav tikai skaidrs, kā pēc šīs frekvenču pārdales aparāti turpina darboties.

Izmanto bailes

Jaunās paaudzes mobilo sakaru ieviešana Lielbritānijā sākās pagājušā gada vasarā, lauku apvidos tie pagaidām nav pieejami. Sazvērestības teoriju piekritēji apgalvo, ka šī tehnoloģija nogalina visu dzīvo, rada audzējus un pat aktivizē koronavīrusu. To tad arī izmanto veikli darboņi, tieši tāpat kā dažādu amuletu tirgotāji senākos laikos.

Ierīci 5GBioShield ieteicis izmantot arī Tobijs Hols, viens no Glastonberijas pilsētas padomes paspārnē izveidotās 5G komitejas locekļiem, kam jāvāc informācija par tehnoloģijas ietekmi uz veselību. Intervijā BBC Hols apgalvo, ka tagad guļ labāk un redz sapņus.

Izjauc un neko neatklāj

Kompānija Pen Test Partners izjauc un izpēta dažādas sadzīves elektroniskās ierīces, meklējot to vājās vietas, un izķidājusi arī "5GBioShield". Galvenā atšķirība no zibatmiņas – apaļa uzlīme.

“Mēs, protams, neesam 5G sistēmu kvantu fizikas eksperti, bet šī uzlīme ļoti atgādina tās, ko pārdod veselām lapām kancelejas veikalos, un katra maksā mazāk par peniju,” teic Kens Munro no "Pen Test Partners". Kopā ar kolēģi Filu Eveliju viņš gaidītās brīnumelektronikas vietā atrada vienīgi gaismas diodi.

Elektronisko amuletu izplata "BioShield Distribution". Firmas direktori Anna Grohovaļska un Valerio Lageca agrāk strādāja kompānijā Immortalis, kas tirgo bioloģiski aktīvu piedevu Klotho Formula – tā izraisot kvantu pārmaiņas DNS līmenī.

Apšaubāma komiteja

Atgriežoties pie pieminētās Glastonberijas komitejas – pēc pusgadu ilgas izpētes pilsētas padome atzina, ka ir pret 5G ieviešanu Lielbritānijā. Tikai der zināt – šo komiteju ir pametuši trīs locekļi, paziņojot, ka varu tajā pārņēmuši sazvērestību piekritēji. “Īstu zinātnisko analīzi nomainījušas baumas un sazvērestību teorijas,” paziņoja Deivids Sveins.

Saistītās ziņas “Esi kā briti!” Vai sociāldemokrātu partijas valdes loceklis aicina dedzināt 5G sakaru torņus? Jau tuvākajā nākotnē auto uz ceļa sazināsies savā starpā ar 5G palīdzību 5G lietot ir droši, ziņo Lielbritānijas regulators

Lielbritānijas telekomunikāciju regulators "Ofcom" publicējis datus par nesen uzstādītiem 5G mastiem. Saskaņā ar mērījumiem, starojuma jauda veido mazu daļu no maksimāli pieļaujamā līmeņa.