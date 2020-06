Džordža Floida tuvinieki iestājas pret grautiņiem

Saskaņā ar Vikipēdijas šķirkli, Floidam bija pieci bērni – sešus gadus veca meita Hjūstonā, Konija, dēls Kvinsijs (27), bet par divām atvasēm nav informācijas.

Posta darbi nav risinājums

Par ļoti krietnu ģimenes tēvu Floidu nevar nosaukt – Kvinsijs ne uzreiz pazina viņu televīzijā. Čikāgas WGNTV ziņu vietne vēsta, ka puisim bijuši četri vai pieci gadi, kad pēdējo reizi redzējis tēvu, un par viņa nāvi piezvanījusi māte: “Vai tu zini, kas bija tas vīrs? Tavs tēvs.” Kvinsijs netur ļaunu prātu un atgādinājis, ka viņa tēvs dus mierā un ārdīšanās neko neatrisinās.

Ar emocionālu video uzrunu klajā nācis nelaiķa jaunākais brālis Terenss: “Es saprotu, ka jūs visi esat sarūgtināti, bet es šaubos, vai esat kaut par pusi tik sarūgtināti kā es. Un ja es te nevaimanāju, negāžu visu apkārt, neradu jukas mūsu kopienā, tad ko darāt jūs? Ko jūs darāt!? Jūs visi nedarāt neko! Jo tas neatgriezīs manu brāli. Mana ģimene ir miermīlīga ģimene. Mana ģimene ir dievbijīga.” Viņš aicinājis pūli vērst savas dusmas politiskā balsojumā un izglītoties.

Nošauti divi melnie policisti

Terenss paudis nožēlu par grautiņiem, kas radījuši miljoniem dolāru lielus zaudējumus, arestēti ap 11 000 cilvēku, piekauti daudzi nevainīgie, nogalināts 21 cilvēks, viņu vidū divi melnādainie policisti.

70 Foto Berlīnē tūkstoši pulcējas protestos pret afroamerikāņa Džordža Floida nogalināšanu +66 Skatīties vairāk

Atvaļinātais Sentluisas policijas kapteinis Deivids Dorns kopš 2008. gada bija policijas šefs šķietami mierīgajā Molinakrā Misūri štatā un zaudēja dzīvību, mēģinot apturēt lombarda izlaupīšanu. Viņš bija melnādainais, un viņu nošāva Stefans Kanons, 24 gadus vecs melnādainais, kurš ir aizturēts. Oklendā Kalifornijā nemieru naktī nošauts drošības dienesta virsnieks Patriks Andervuds.

Pēc Floida nāves tviterī ievietots video, kurā viņš paudis reliģiskus un pret varmācību vērstus uzskatus. Viņš nebija precējies, bet vīrietim bija draudzene, jauna baltā sieviete, Kortnija Rosa, kura Minesotas Star Tribune teikusi, ka Floidu satriektu Mineapolē nodarītais posts: “Viņš mīlēja pilsētu. Viņš šeit ieradās un palika cilvēku un iespēju dēļ. Floids bija laipnais milzis. Viņš bija par mīlestību un par mieru.”

Daudzviet pasaulē, arī Berlīnē, Džordža Floida piemiņu godina ielu mākslā. “Es nevaru paelpot,” kļuvis par protestu saukli. (Foto: Zuma Press/Scanpix )

Krimināla pagātne, taču mainījies

Traģiskā aresta laikā Floidam nebija darba kā daudziem pandēmijas dēļ. Pirms tam viņš strādāja par sargu ēstuvē Conga Latin Bistro un kravas auto šoferi.

Ir fakts, ka Floida pagātne bijusi krimināla – kopš 1997. gada viņš bija tiesāts par narkotiku tirdzniecību un zādzību. Ļaunākais nodarījums pastrādāts 2007. gadā, kad Floids ar līdzdalībnieku Teksasā ielauzās kādas sievietes mājā un pielika pie viņas vēdera pistoli, meklējot naudu un narkotikas.

2009. gadā Floidu notiesāja uz pieciem gadiem cietumā. Pēc tam viņš iesaistījās kristiešu draudzē un vēlāk pameta Hjūstonu Teksasā, cerot sākt jaunu dzīvi Mineapolē.

Policisti apcietināti

Floidu aizturēja 25. maijā aizdomās par maksāšanu ar viltotu 20 dolāru banknoti, automašīnā bija vēl viens vīrietis un sieviete. Pēc rīkojuma izkāpt no auto policists esot izrāvis Floidu ārā, bet viņš, būdams jau rokudzelžos, “aktīvi pretojies”. Ceļā uz policijas auto viņš kritis panikā un apgalvojis, ka cieš no klaustrofobijas.

Kad Floids bija noguldīts zemē, divi likumsargi turēja viņa muguru un kājas, bet Dereks Čovens uzspieda ar celi uz kakla, ignorējot lūgumus pēc elpas. Kad atbrauca mediķi, bija par vēlu. Vairāk nekā 6300 cilvēku Hjūstonā atvadījās no Floida, kopumā ilgāk nekā sešas stundas.

Saistītās ziņas Floidu nogalinājušā policista sieva, iebraucēja no Laosas, pieprasa šķiršanos un uzvārda maiņu Kas bija Džordžs Floids? "Maigais milzis", kurš centās mainīt savu dzīvi Viņa bezjēdzīgā nāve saniknojusi visas ASV. Kas īsti notika dienā, kad mira afroamerikānis Džordžs Floids?

Tikmēr Čovins apcietināts, un tiesa noteikusi miljonu līdz 1,25 miljonus dolāru lielu drošības naudu. Pārējiem trim policistiem, kas apsūdzēti par līdzdalību slepkavībā, noteikta no 750 000 dolāru līdz miljonam dolāru liela drošības nauda katram.