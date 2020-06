Igauņu virusoloģe: "Šobrīd nav īstais laiks mīkstināt ierobežojumus"

Pēc viņas teiktā, par turpmākiem atvieglojumiem varēs spriest ap Jāņiem, ja jauno gadījumu skaits sāks kristies.

"Nevienam nav noslēpums, ka mūsu rādītāji kaut nedaudz, tomēr pieaug. Šobrīd nav īstais laiks mīkstināt ierobežojumus. Neesam tik naivi, lai domātu, ka slimība izzudīs. Svarīgi, lai tā noturētos puslīdz tādā līmenī, kāds bijis pēdējā laikā. [Pagaidām] viss paliks, kā ir - būs spēkā prasība ievērot distanci, nerīkot plašus svētkus, brīvā dabā nepulcēties kopā vairāk par simts cilvēkiem," piebildusi speciāliste.

Kā uzskata Lutsara, skolu izlaidumi, iespējams, šai ziņā nav pats nopietnākais izaicinājums, ja vien brīvdabas pasākuma laikā pēkšņi nesākas lietusgāze un visi nesaskrien telpās, kur šaurība un mitrums "ir tieši tas, kas vīrusa izplatībai vajadzīgs".

Vienlaikus viņa norādījusi, ka novērotais jaunu inficēšanās gadījumu skaita pieaugums nav skaidrojams ar pārsteidzību atvieglojumu ieviešanā.

"To varēja prognozēt. Ja mēs būtu ieviesuši atvieglojumus tikai jūlija beigās, pieaugums būtu jūlija beigās. Lēmums bija apzināts, jo tuvojas vasara, kad slimības norisinās vieglāk un arī kontrolēt to izplatību ir vienkāršāk nekā septembrī, kad bērni atgriezīsies skolā," izteikusies virusoloģe.

Lutsara atzinusi, ka par iespējamu slimības izplatīšanos bērnu vasaras nometnēs īpašu bažu nav, jo bērni nav galvenie vīrusa izplatītāji.

"Šī ir dažādu svinēšanu un ballīšu slimība, kā mēs to redzam Igaunijā. Viens no jaunajiem uzliesmojumiem aizsākās no [9.maijā notikušām] dzimšanas dienas svinībām, un Veselības departaments ar šo uzliesmojumu nodarbojas joprojām, lai gan pagājis jau tik ilgs laiks," stāstījusi speciāliste.

Viņa atgādinājusi, ka jaunu inficēšanās gadījumu skaits atkal pieaudzis pagājušās nedēļas laikā.

"Iespējams, šie cilvēki nonāks slimnīcās pēc vairākām nedēļām. Raugoties uz epidemioloģiskajiem rādītājiem, inficējas galvenokārt jaunieši, kuri slimību pārcieš vieglāk, bet pagājušajā nedēļā pieauga inficēšanās vecuma grupā virs 50 gadiem. (..) Slimnīcas neslēdz koronavīrusa pacientiem paredzētās nodaļas," piebildusi Lutsara.

Igaunijas valdība pagājušā mēneša vidū atzina, ka nav nepieciešamības pagarināt vairāk neka deviņas nedēļas ilgušo ārkārtējo situāciju pēc 17.maija, tomēr Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšana valstī norisinās pakāpeniski atkarībā no saslimstības rādītājiem.

Kā ziņots, kopējais apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā līdz otrdienai sasniedzis 1947. No Covid-19 miruši 69 cilvēki.