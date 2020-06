Šokējošs pavērsiens: aizdomas, ka vācietis nolaupījis ne tikai Madelēnu, bet vēl trīs citus bērnus

“The Guardian” vēstī, ka pirms 24 gadiem pazudušā puisēna tēvs Andreas Hasejs saka – pavērsiens Madelēnas lietā dod ģimenei cerību beidzot uzzināt, kas notika. Piektdien viņš saņēmis zvanu no vācu izmeklētājiem, kuri apstiprināja, ka viņa pazudušā dēla lieta atkal tiek atvērta.

Portugālē pazudušā Renē tēvs tagad medijiem sacījis: “Es gandrīz 20 gadus nebiju saņēmis nekādu ziņu no policijas. Viņi man teica, ka tagad rūpīgāk izskatīs mana dēla lietu.” Likumsargi tēvam norādījuši, ka Renē un Madlēnas pazušanas varētu būt saistītas.

René, Inga, Carola - Was hat Christian B. mit diesen Fällen zu tun? https://t.co/kHCwF4FQCI — BILD (@BILD) June 7, 2020

Zināms, ka Renē bez pēdām pazuda 1996. gada 21. jūnijā Algarvē no kāda kūrorta, kas ir 40 kilometru attālumā no Madelēnas pasušanas vietas Prajā da Lusā. Renē kūrortā bija kopā ar viņa māti un jauno draugu. Visi trīs bija devušies uz restorānu, bet tad gājuši pastaigā pa pludmali. Renē skrējis pa priekšu un novilcis drēbes, jo gribēja doties peldēties. Viņš pazuda no pieaugušo redzesloka un nekad vairs netika redzēts.

Renē tēvs stāsta – viņš jau bija samierinājies ar domu, ka viņa dēls, kuram šobrīd būtu 30 gadu, noslīka, lai gan nekādi pierādījumi par to netika atrasti, turklāt vējš un straumes liktenīgajā dienā neliecināja, ka tā tas varētu būt noticis. “Viņš patiesībā bija ļoti uzmanīgs bērns. Viņš vienkārši tāpat viens pats neietu iekšā Atlantijas okeānā,” sacīja tēvs.

Renē pazušanas gadījums guva skaļas atbalsis Vācijas medijos, tomēr, atšķirībā no Madelēnas lietas, tas drīz tika aizmirsts. Vecāku pēdējā saziņa ar policiju notika četrus gadus pēc zēna pazušanas.

Hasejs saka – viņš nelolo cerības, ka dēls aizvien ir dzīvs, tomēr grib gūt atbildes uz jautājumiem. “Diemžēl mums pat nav viņa kapa,” viņš sacīja.

Savukārt 16 gadus vecā Karola Tice, meitene no Vācijas, pazuda 1996. gada 5. jūlijā. Viņa kopā ar vecākiem bija devusies atpūsties uz Beļģiju. Meitene liktenīgajā rītā gāja pastaigāt uz pludmales pusi, bet nekad nepārnāca. Dažas dienas vēlāk, 11. jūlijā, viņas izkropļoto līķi atrada kāpās.

Beļģijas amatpersonas apliecina – arī viņi izmeklē 43 gadus vecā Kristiana Breknera saistību ar šo noziegumu.

Kristians Brekners (Foto: Vida Press)

Karolas lietā izskanēja ziņas, ka viņa savās pēdējās dzīves dienās bija nonākusi saskarsmē ar kādu vācu vīrieti un pāris kopā redzēts diskotēkā.

Jau ziņots, ka Brekners laika posmā no 1995. gada līdz 2007. gadam dzīvojis Portugālē. Viņš nonācis policijas redzeslokā gan par pedofiliju, gan kādas 72 gadus vecas amerikāņu tūristes izvarošanu Portugālē, gan narkotiku kontrabandu.

Likumsargiem izdevās atklāt, ka viņa mobilais telefons tika izmantots netālu no Makkenu brīvdienu dzīvokļa stundu pirms mazās Madelēnas pazušanas. Tāpat tiek uzskatīts, ka viņš par meitenīti runājis interneta čatā, kā arī kādam draugam bārā sacījis, ka zina, kas noticis.

Tāpat vācu policija paziņojusi, ka Brekners reiz jau bijis aizdomās turamais kādas Vācijā pazudušas piecus gadus vecas meitenītes pazušanas sakarā. Piecgadīgā Inga Gerike bezvēsts pazuda pirms 8 gadiem. Viņa pazudusi 2015.gada 2.maijā, 77 kilometrus no Brekneram piederošas mājas Neigersgerslebenā. Tolaik mazā meitenīte ar vecākiem bija devusies kempingā. Meitene ap sešiem vakarā iegājusi mežā, lai meklētu malku ugunskuram, bet no tā nekad neiznāca. Viņas meklēšanā iesaistījās aptuveni 500 cilvēku.

5 gadus vecā Inga. (Foto: AP/Scanpix)

Detektīvi tolaik Breknera mājās atraduši ierīci, kas satur bērnu pornogrāfiju, turklāt viņam neesot bijis alibi dienai, kad Inga pazuda bez vēsts. Tomēr pierādījumu trūkuma dēļ lieta izbeigta.

Vācijas likumsargi atzina, ka pirmo reizi informāciju par Breknera iespējamo saistību ar Madelēnas pazušanu saņēma 2013. gadā, tomēr tā neesot bijusi pietiekama, lai sāktu izmeklēšanu vai vēl jo vairāk – veiktu aizturēšanu.

Jauns.lv jau ziņoja, ka policija uzskata – tobrīd 30 gadus vecais Brekners 2007.gada maijā ar kemperi bijis tajā pašā apgabalā - Portugāles Algarves kūrortpilsētā Prajā da Lusā, kur nolaupīta tolaik 3 gadus vecā Madelēna.

Tāpat britu likumsargi pieprasījuši vācu kolēģiem papildu informāciju par vīrietim piederošo kemperi un "Jaguar" markas automašīnu. Dienu pēc meitenītes pazušanas viņš automašīnu pārrakstījis uz citas personas vārdu.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Madelēna pazuda 2007.gada 3.maija vakarā neilgi pirms savas ceturtās dzimšanas dienas no īrēta dzīvokļa Portugāles dienvidu provinces Algarves kūrortpilsētā Prajā da Lusā, kamēr viņas vecāki netālu restorānā vakariņoja.

Madelēnas pazušana ir piesaistījusi lielu uzmanību Lielbritānijā, un viņas fotogrāfijas bieži tika publicētas laikrakstos. Portugāles policija 2007.gada 7.septembrī paziņoja, ka aizdomās par meitenes pazušanu tiek turēti viņas vecāki.