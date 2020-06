Baškīrijas iedzīvotājus šokē olas lieluma krusas graudi

Pēc provizoriskiem datiem no krusas cieta Čišminskas, Ufas un Blagovarskas rajoni, kā arī Ufas pilsēta. Vietējie iedzīvotāji atzīmēja, ka no gaisa krituši nepieredzēta lieluma un formas krusas graudi. Kāds pat to izskatu salīdzināja ar kivi.

Cilvēki sociālajos tīklos dalījās a krusas graudu fotogrādijām. (Foto: Soctīkli)

"Skatieties, krusas graudu forma ir līdzīga koronavīrusam," rakstīja kāds soctīklu lietotājs.



"Koronakrusa un kivi šķērsgriezumā," par krusas izskatu izteicās citi cilvēki.

Daži tos salīdzināja ar kivi šķēlēm. (Foto: Soctīkli)

Daudzi iedzīvotāji stāstīja, ka krusas graudi sabojājuši viņu siltumnīcas. Citu iedzīvotāju automašīnām izsisti logi un sabojāti māju jumti. Cietuši arī augļu koki un dārzi.