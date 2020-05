Nogalinātās kubietes lieta Maskavā: sagrāba par ķīlnieci un pieprasīja izpirkuma maksu

Par 22 gadus vecās Kubas pilsoni, kuras ķermeni naktī uz 25. maiju atrada Maskavas rietumos, tika pieprasīta izpirkuma maksa. Par to Krievijas medijiem paziņoja kāds avots no tiesībsargājošajām iestādēm.



22. maija vakarā meitene savlaicīgi neatgriezās mājās, bet pēc tam viņas draudzene sāka saņemt dīvainas īsziņas. Sākotnēji tās it kā sūtījusi pati upure. Viņa stāstījusi, ka atrodas Maskavas apgabala Himkos un meitenei steidzami nepieciešami 30 000 rubļu (385 eiro).

Vieta, kur atrada nogalinātās kubietes ķermeni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vēlāk īsziņas sāka sūtīt arī nolaupītāji. Varmākas sūtīja kailās meitenes attēlus, kurās viņai bija sasietas rokas. Laupītāji draudēja, ka izrēķināsies ar jaunieti, ja norādītā summa laikus netiks ieskaitīta viņu kontā. Nobijusies par notiekošo, draudzene vērsās policijā. Nolaupītās kubietes ķermeni šonakt atrada galvaspilsētā uz Kastanajevskas ielas, kur tas bija atstāts netālu no atkritumu konteinera.



Policija uzsākusi izmeklēšanu.