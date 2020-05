AP/Scanpix

“Visiem cilvēkiem restorānā nav obligāti jābūt īstiem.” Restorāns, kurā varēs socializēties ar manekeniem

Michelin trīs zvaigžņu restorāns “The Inn at Little Washington" Virdžīnijā (ASV) nolēmis spert neierastu soli, kad no jauna apmeklētājiem vērs savas durvis, ziņo CNN.