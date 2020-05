Peskovs, kuram Covid-19 dēļ ir abpusēja pneimonija, saka: “Plaušas apēd nevis vīruss, bet gan pats organisms”

Peskovs intervijā izdevumam “Kommersant” stāstījis, ka vienam no viņa kolēģiem tika diagnosticēts Covid-19, tāpēc Peskovs, kurš bija ar šo cilvēku nonācis saskarsmē, turpināja strādāt no mājām un katru dienu veikt testus uz jauno koronavīrusu, līdz viens no tiem izradījās pozitīvs.

Dmitrijs Peskovs (Foto: Valery Sharifulin/TASS)

“Pirmajā dienā nebija vispār nekādu simptomu, bet pēc tam parādījās temperatūra virs 37,” stāsta Peskovs, norādot, ka pašsajūta bija nepatīkama un lauza kaulus. Vēlāk simptomi parādījās viņa dzīvesbiedrei daiļslidotājai Tatjanai Navkai, kurai temperatūra bija vēl augstāka. Sākumā abi bija mājās, bet tad, kad saprata, ka simptomi saasinās, nolēma doties uz slimnīcu, kur tika veikta datortomogrāfija. Atklājās, ka Peskovam ir abpusēja pneimonija. “Te īpatnība ir tajā, ka tavas plaušas ne tik ļoti apēd pats vīruss, kā tavs organisms, proti, sākas hormonāla vētra, un imūnsistēma cenšas šo vīrusu uzveikt. Un kopā ar vīrusu sāk noēst plaušas,” viņš klāsta.

Peskovs neslēpj, ka domās izspēlē dažādus slimības attīstības scenārijus. “Smadzenes pārskaita dažādus slimības attīstības variantus… Šī sistēma var izjukt, pēc tam šī… un tā tas kāpj un kāpj. Tās visas ir mūsu informētības blakusparādības, neko nevar darīt. Visam ir blakusparādības,” viņš saka.

Runājot par Krievijas premjeru Mihailu Mišustinu, kuram arī bija konstatēts Covid-19, Peskovs norāda – viņš jau sācis atveseļoties un jau spēj strādāt. Uz iebildumu, ka viņš televīzijā izskatījās izmocīts, Peskovs norāda: “Es vēlreiz saku, vīruss nav parasts, ļoti, ļoti agresīvs.”

Putina preses sekretārs arī atklāj, ka vairāk nekā mēnesi nav klātienē ticies ar prezidentu, darbs noritēja attālinātā režīmā, tāda veidā kliedējot pieņēmumu, ka viņš ar vīrusu varētu būt inficējis savu priekšnieku.

Jau vēstīts, ka otrdienas vakarā savā "Instagram" kontā ierakstu publicēja Peskova sieva Navka, kura atklāja, ka arī viņa ir inficējusies ar vīrusu. Pati Navka sarunā ar Krievijas medijiem atklāja, ka vīrusu, visticamāk, ieguvusi no sava vīra.

"Vīrusa pirmie simptomi tika konstatēti laicīgi, tāpēc veiktas visas nepieciešamās darbības, lai veselības riskam nepakļautu sev tuvos," vēsta 2006.gada Olimpiādes uzvarētājas ieraksts. "Es jau atkopjos. Temperatūras nav, klepus arī ne, pat antibiotikas nelietoju."

"Mana vīra situācija ir nedaudz sarežģītāka, taču mūsu ārsti profesionāli dara savu darbu. Viss tiek kontrolēts."