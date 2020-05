View this post on Instagram

Всем добрый вечер. Интересно: какой Паблик первым утащит это фото🤔 Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным. Общались недолго, мама с ними переехала на Урал. Но разок, в первом классе, мы сидели в огороде: я собирала смородину, а он читал Чебурашку вслух😅 Это было испытание для моей нервной системы. Потом ещё виделись раза три, до его 16летия. И потом он переехал на Кубань. Дальше есть две версии: моя и не моя. В какую именно верить - Личный выбор каждого. Моя версия: я ушла просто потому, что пора было уходить. Несколько лет было состояние «не в своей тарелке». Я поняла, что могу сама обеспечить семью, есть где жить и в 35 мне не хочется ставить на себе крест. Не моя версия: я ушла к Вове. Многие считают, что повлияла Пластика и блог, но все забывают, что время или сводит или разводит людей. В нашем случае-развело. Внешность. Мне далеко до идеалов. Прям как до Москвы в позе рака, но и переживать по этому поводу уже не интересно. Надолго это или нет: ни у кого нет гарантии. Никогда. Деньги. Много кто на это клонит. Скажу прямо: я трачу на детей сейчас больше, чем на Вову. Я не помню, когда что-то ему покупала. Машина? Она у меня появилась после начала отношений, да и за руль он не просился ни разу. «Ему с тобой удобнее». Ну, так и раньше он жил неплохо 🤷🏻‍♀️ Без меня. Значит , между нами всё же есть что-то искреннее. А как долго это продлится: никому неизвестно... В Сторис сейчас закину его тетрадку с первого класса 😅 очень смешно задачу решал. @vladimir_shavirin