Bezpajumtnieki Vašingtonā (Foto: AFP/Scanpix)

Pandēmijas radīto problēmu dēļ "izmisuma nāvē" varētu mirt vēl 75 000 amerikāņu

ASV nacionālās sabiedrības veselības grupas "Well Being Trust" veiktā analīze liecina, ka no dažādām Covid-19 pandēmijas izraisītām blakus problēmām varētu mirt vēl aptuveni 75 000 amerikāņu, ziņo CNN.