Neievērojot oficiālās vadlīnijas, britu frizieri sludinājumos piedāvā doties pie klientiem uz viņu mājām

Lielbritānijā vēl nav paziņots datums, kad frizieri varēs atsākt savu darbu.

Ziņojumi par cilvēkiem, kas neievēro oficiālās vadlīnijas, tiekot saņemti bieži. Jaunākie dati, kas apkopoti no 27. marta līdz 27. aprīlim, liecina, ka 82% no visiem pārkāpējiem ir vīriešu. Kopumā šajā laika periodā fiksēti 8877 sodi par valdības noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Anglijā 36 % sodu noteikti personām vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet gandrīz tikpat liela daļa – 31 % - vecuma grupai no 25 līdz 34 gadiem. Līdzīga aina Velsā, kur 40% sodu piešķirti personām no 18-24 gadiem, bet 28% sodu saņēmusi sabiedrības daļa vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem.

Sodi piešķirti 68 eiro (60 mārciņu) apmērā.

Lielbritānijā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 30 000 ar Covid-19 saslimšanu saistīti nāves gadījumi. Inficējušies vairāk nekā 215 000 cilvēku.