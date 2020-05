Vīrietis tiešsaistē vadīja lekciju un kādā brīdī viņam vajadzēja dalīties ar savu ekrānu. Tieši tajā brīdī kāds students pievērsa uzmanību tam, ka starp profesora interneta pārlūka grāmatzīmēm atrodama arī pieaugušo satura lapa. Turklāt, spriežot pēc nosaukuma, tajā aktrises ģērbušās kā koledžas studentes, vēsta "Daily Dot".

Maiami koledžas biznesa analītikas profesors Džons Peņs Žaņs nokļuva neveiklā situācijā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Puisis paziņoja par savu atradumu, bet profesors Peņs Žaņs to neuztvēra, kamēr citi studenti visu lieliski saprata. Viņi sāka filmēt un fotografēt profesora datora pazemojošo saturu, bet pēc tam joka pēc publicēja internetā. Kad par to uzzināja pats profesors, viņš lūdza studentiem šīs darbības pārtraukt, bet par to jau bija informēta koledžas vadība, kas lēma par vīrieša atlaišanu.



Pēc jaunumiem par pasniedzējam piespriesto bargo sodu, studentu viedokļi dalās.

Profesoram grāmatzīmēs parādījās pieaugušo saturs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Sākumā man bija ļoti smieklīgi. Tagad es jūtos vainīgs par to, ka pārsūtīju šo video saviem draugiem," stāsta Ītans Harcs.



"Viņš ar to sev pelnīja iztiku. Kā, lai viņš tagad izdzīvo? Es brīdināju puišus, ka profesors var zaudēt darbu. Man šķiet, ka atlaišana ir pārāk bargs sods, viņš taču nedarīja neko nelikumīgu," apgalvo Džeids Džonsons.



"Problēma ir tāda, ka viņš ir koledžas profesors ar fetišu uz koledžas studentēm. Tas bija pamanāms viņa interneta pārlūka grāmatzīmēs. Šausmīgi," raksta kāda anonīma studente.