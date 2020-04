25 gadus vecais žurnālists no Uhaņas agrāk strādāja valdībai piederošajā CCTV kanālā. Viņš bija viens no trim cilvēkiem, kuri 2020. gada sākumā centās informēt sabiedrību par jaunā koronavīrusa uzliesmojumu. 26. februārī vīrietis vadīja tiešraidi, kas noslēdzās ar to, ka drošības dienesta darbinieki ielaužas viņa dzīvoklī. Tā bija pēdējā reize, kad viņu kāds redzēja. Gandrīz pēc divu mēnešu ilgas pazušanas Zehua atkal publicējis video, kurā pastāstīja, kas ar viņu īsti bija noticis.

Žurnālists Lī Zehua par sevi nebija devis nekādu ziņu kopš 26. februāra, kad viņu aizturēja drošības aģenti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lī pastāstīja, ka visu šo laiku valdība viņu piespiedu kārtā turējusi karantīnā. Dažas stundas pirms aizturēšanas, kad viņš braucis pa vienu no Uhaņas rajoniem, pie žurnālista piebraucis balts apvidus auto un vīrietis no salona viņam pavēlējis apstāties. Lī pārņēmusi panika, un viņš aizbēdzis no saviem vajātājiem, lai patvertos savā dzīvoklī. Tur žurnālists sēdējis ar izslēgtām gaismām un drošības pēc ieslēdzis tiešraidi. Pēc trim stundām pie viņa ieradušies trīs vīrieši, kuri stādījušies priekšā kā drošības dienesta darbinieki.



Vīrieši nogādāja Lī policijas iecirknī, kur viņu veselu diennakti pratināja. Zehua apgalvo, ka viņam izvirzīja apsūdzības par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Vēlāk valdības pārstāvji nolēmuši tomēr šīs apsūdzības neizvirzīt, bet paziņoja, ka žurnālists ir jāievieto karantīnā, jo viņš apmeklējis epidēmijas skartās vietas.

24 Foto Ķīnā slēdz koronovīrusa krīzes centrā esošo Uhaņu +20 Skatīties vairāk

Lai arī Lī ir atbrīvots, joprojām nav zināms, kas noticis ar vēl diviem cilvēkiem, kuri tāpat kā viņš centās brīdināt par Covid-19, vēsta "Daily Mail".

Saistītās ziņas Cilvēki Ķīnā sāk mosties un aptvert, kādām šausmām tika pakļauti Vai pandēmiju varēja novērst? Kā tas sākās, un kāda ir Ķīnas atbildība par notikušo ASV diplomāti pirms 2 gadiem bažījās par Uhaņas laboratoriju. Ir pamats raizēm?