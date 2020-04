Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena jūnija piegādēm pieauga par 19% līdz 13,87 ASV dolāriem par barelu.

Cenas kāpums trešdien notika pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma, ka viņš devis pavēli armijai uzbrukt un iznīcināt Irānas bruņotās ātrlaivas, kas vajā ASV karakuģus.

Pavēle dota nedēļu pēc tam, kad 11 Irānas Revolucionārās gvardes bruņotās ātrlaivas aplenca ASV karaflotes un krasta apsardzes kuģus starptautiskajos ūdeņos Persijas līča ziemeļos.

Naftas tirgus vērotāji pievērsa uzmanību arī iknedēļas ziņojumam par ASV stratēģiskajām degvielas rezervēm, kas liecināja par stratēģiskās jēlnaftas rezerves ievērojamu palielināšanos, tai skaitā centrālajā glabātavā Oklahomas štata Kušingas pilsētā, kurā ir palicis maz vietas jaunas naftas iepildīšanai.

"Cenām būs jāpaliek ļoti zemos līmeņos (..) lai novērstu sistēmas pārpildīšanos. Es nebūtu pārsteigts, redzot nākotnes darījumiem viencipara cenas vai pat cenas, kas atkal būtu negatīvas."

Naftas rūpniecība ir kļuvusi par vienu no visneaizsargātākajām globālās ekonomikas nozarēm laikā, kad naftas pieprasījumu ir postoši ietekmējuši pasākumi jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai.

Naftas cenu krišanos ir veicinājusi arī cīņa par naftas tirgus daļu, kas uzliesmojusi starp Saūda Arābiju un Krieviju.

Daži analītiķi uzskata, ka Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) un tās partneru pagājušonedēļ paziņotā vienošanās, kas paredz no maija samazināt naftas ieguvi par apmēram 10 miljoniem barelu dienā, varētu uzlabot naftas piedāvājuma-pieprasījuma bilanci 2020.gada otrajā pusē.

Naftas cenu kāpums sekmēja akciju cenu palielināšanos Eiropā un ASV, kur galvenie biržu indeksi pieauga par vismaz 2%.

"Naftas tirgus atkopšanās ir uzlabojusi noskaņojumu akciju tirgos," sacīja "CMC Markets UK" tirgus analītiķis Deivids Madens.

Analītiķi gan vēstīja par investoru neziņu, kad ASV ekonomika tiks atkal atvērta pēc Covid-19 ierobežošanas pasākumiem un cik ātri atgriezīsies ekonomiskā aktivitāte.

"Mēs visi varam pieņemt, ka līdz jūnija beigām valsts lielā mērā būs atkal atvērta, bet mēs to nezinām," sacīja "Tower Bridge Advisors" analītiķe Marisa Oga.

"Skaidra problēma ir pārliecība. Viss var būt saistīts ar cilvēku bailēm pulcēties."

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 2,0% līdz 23 475,82 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,3% līdz 2799,31 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,8% līdz 8495,38 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 2,3% līdz 5770,63 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,6% līdz 10 415,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,2% līdz 4411,80 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 19% līdz 13,87 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 5,4% līdz 20,37 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0858 līdz 1,0822 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2289 līdz 1,2320 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 107,80 līdz 107,71 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,36 līdz 87,82 pensiem par eiro.