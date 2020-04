Silikona krūtis glābj sievietes dzīvību

Neskatoties uz to, ka lode trāpīja krūšu rajona kreisajā pusē, sieviete palika dzīva un tika cauri vien ar lauzu ribu. Mediķi pieļauj, ka sievieti no nāves paglābis krūšu implants, kas mainījis sirds virzienā lidojušās lodes trajektoriju.



Vēlāk izrādījās, ka uzbrukuma laikā cietis arī otrs implants, tāpēc sievietei nācās atvadīties no kuplajām krūtīm. Par pārsteidzošo gadījumu vēsta "SAGE Journal".

Lode trāpīja krūšu rajona kreisajā pusē, sieviete palika dzīva un tika cauri vien ar lauzu ribu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policijai nav izdevies atrast šāvēju un noskaidrot uzbrukuma motīvus. Nav atrasts arī ierocis, no kura raidīts šāviens.